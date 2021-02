Un séisme a été ressenti à La Réunion dans le secteur de Saint-Denis ce mardi 2 février 2021 aux alentours de 9h26. Ce tremblement de terre a été enregistré sur le réseau de sismomètres de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). De magnitude 1,8 sur l'échelle de Richter, il a été localisé à 7 km au sud-ouest de Sainte-Clotilde, à 10 km de profondeur. (Photo : OVPF)

Bulletin du 02/02/2021 – 10:05 heure locale Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise Le mardi 2 février... Publiée par Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise sur Lundi 1 février 2021

Un "micro-séisme" de magnitude 1,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti autour de Saint-Denis ce mardi 2 février au matin. Selon l'observatoire, le tremblement de terre a été enregistré à 9h26 et a été localisé à 7 km au sud-ouest de Sainte-Clotilde, à 10 km de profondeur.

- Un séisme de magnitude 4,4 en novembre -

Le 21 septembre 2020 déjà, à 21h02, les Réunionnais avaient ressenti la terre trembler sous leurs pieds. Un séisme de magnitude plus importante cette fois - 4,4 sur l'échelle de Richter (qui compte 9 degrés) – avaient ressenti ce séisme principalement dans le nord, mais également dans l'ouest et l'est et plus faiblement dans le sud de l'île.

Lire aussi : Un séisme de magnitude 4,4 a secoué La Réunion

Pour l'observatoire volcanologique, cet événement restait isolé. La localisation du séisme, à 22 km au nord-ouest de Saint-Denis, est d'ailleurs connue pour être une zone active.

La directrice de l'OVPF, Aline Peltier, avait toutefois noté un séisme "d'intensité inhabituelle". Un appel à témoignages avait été lancé pour identifier plus précisément l'intensité réelle du séisme. Des récits avaient afflué d'un peu partout dans l'île, alors qu'habituellement, les séismes ne sont ressentis que dans les alentours de l'épicentre, avait remarqué l'observatoire.

- Plus d'une quinzaine de séismes en 10 ans -

Ces dernières années, 2017 et 2018 ont notamment connu plusieurs séismes.

Mardi 7 août 2018, une secousse de magnitude de 2,5 est ressentie dans le nord de l'île à 7h50. Le même hiver, lundi 16 juillet 2018, deux faibles séismes sont enregistrés par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Le premier a été ressenti par des habitants de l'île, dans le nord et le second, non ressenti, a été localisé dans le secteur de Mafate.

La même année, le 27 février 2018, à 23h25, la terre tremble fortement avec un séisme de magnitude de 4 à 5. Il a été ressenti, principalement dans les régions des Plaines et dans le secteur sud sud-ouest, et dans une moindre mesure jusqu'à Saint Denis.

Le 7 novembre 2017, une secousse est ressentie dans le secteur nord de La Réunion. Le même mois, le 4 novembre 2017, peu avant 22h, un tremblement de terre a été ressenti sur une majeure partie de l'île, plus principalement dans l'ouest.

Deux autres dates en 2017 : le 1er février 2017 à 22h43, le nord-ouest de La Réunion est secoué par un tremblement de terre ressenti dans toute la région de Saint-Denis et dans l'ouest, d'une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter ; et le 31 janvier 2017 à 16h59 : une secousse, de magnitude de 2,5 est ressentie dans le nord-ouest.

L'année 2015 elle aussi a connu plusieurs tremblements de terre avec un séisme le 13 novembre 2015 à 17h16 d'une magnitude de 3,9 à Saint-Denis dans les quartiers de la Bretagne et de la technopole mais également dans l'ouest dans les hauts de Saint-Paul, et dans le sud. Le 4 mai 2015 à 6h54 : un séisme de 2,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré à plus de 15 kilomètres de profondeur, ressenti à Hellbourg, à Salazie. Le 31 mars 2015 à 21h06, un séisme de magnitude 3,25 sur l'échelle de Richter se produit au large du Port, une secousse est ressentie dans tout l'ouest de l'île.

Si l'on remonte jusqu'en 2007, on peut aussi citer la secousse de magnitude 3,1 ressentie dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août 2014, mais également celle de magnitude 2 le 2 novembre 2013, dans l'ouest. Le 8 septembre 2011 à 18h53, d'une magnitude inférieure à 2, un séisme ressenti dans les hauts de l'est et dans l'ouest notamment. Le 16 juin 2011 à 16h18 : un tremblement de terre de magnitude 2,3 secoue le nord et le nord-ouest. Le 20 mars 2010 : deux secousses de faible intensité sont enregistrées dans l'ouest dans une zone comprise entre Piton Saint-Leu et l'Étang-Salé.

On enregistre aussi des records de durée avec la secousse du dimanche 30 novembre 2008 à 19h43 : un séisme de magnitude de 2,7 qui dure 60 secondes, ressenti dans le nord, l'ouest le sud.

Ou encore le 24 août 2007, 15h une secousse de magnitude de 3,6 dure trois minutes. Elle avait provoqué des scènes de panique dans le sud notamment à Cilaos, Saint-Pierre et Saint-Joseph.

www.ipreunion.com / [email protected]