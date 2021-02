BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi 3 février 2021 :



- Olivier Hoarau a passé la nuit en garde à vue

- Pas de répit pour (presque) tous les élus

- Covid-19 en Métropole : plus de 400 morts en 24 heures

- Saint-Denis : La Nuit des Soldes ce samedi de 19h à 22h

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil c'est le matin, les nuages c'est l'après-midi

Le maire du Port Olivier Hoarau et trois des quatre autres mis en cause dans l'affaire supposée de corruption ont passé la nuit du mardi 2 février au mercredi 3 février 2021 en garde à vue au commissariat Malartic de Saint-Denis. Les faits présumés qui leur sont reprochés portent sur des dysfonctionnements financiers qui aurait eu lieu lors de la mise en place de l'extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur. L'édile Portois, son directeur de cabinet, Bernard Payet, son ancien premier adjoint et actuel conseiller municipal Fayzal Ahmed Vali, un représentant de la société Casino Mercialys et la compagne de Fayzal Ahmed Vali, libérée lundi soir, ont été interpellés à leur domicile à 6h ce mardi 2 février. Un fait suffisamment rare pour être souligné

Les récentes condamnation d'Olivier Rivière, maire du Saint-Philippe, et de Marie-Paule Balaya, vice-présidente au Département, et le placement en garde à vue d'Olivier Hoarau, maire du Port, ce mardi 2 février, démontrent que la justice veut saisir pleinement la question de ce qu'on appelle la "délinquance en col blanc". S'il est essentiel de punir ceux dont la culpabilité est avérée, il est aussi primordial de faire preuve d'équilibre et d'équité en traitant tous les élus soupçonnés de la même manière. Sur ce point, la justice semble parfois oublier la balance.

Plus de 400 malades (404) du Covid-19 sont morts à l'hôpital dans les dernières 24 heures, selon les données mardi soir de Santé publique France qui fait état d'hospitalisations toujours en hausse, y compris en réanimation. 23 337 cas positifs ont par ailleurs été enregistrés dans les dernières 24 heures, selon l'agence sanitaire. Le taux de positivité des tests s'élève à 6,6 %. Un nouveau conseil de défense sanitaire se déroulera ce mercredi 3 février à l'Élysée

Ce samedi 6 février 2020, de 19h à 22h, le public réunionnais est invité par l'association des commerçants, soutenue par la Ville de Saint-Denis, à participer à la traditionnelle Nuit des soldes

Matante Rosina prévoit un beau soleil ce mercredi matin 3 janvier 2021 et des nuages dans l'après-midi. Notre gramoune préférée, qui en a beaucoup discuté avec son chat Miyu, dit aussi qu'il y aura un peu de vent et une mer agitée. Et comment est le temps chez-vous ?