Interpellé au petit matin, une décision rare...

Ce mardi 2 février 2021, à 6h du matin, le maire du Port Olivier Hoarau a été interpellé à son domicile. Emmené au commissariat Malartic à Saint-Denis, il a été entendu par la brigade financière chargée de l'enquête sur les faits présumés de corruption. Il a été placé en garde à vue peu de temps après être arrivé au commissariat. Fait notable, alors qu’habituellement les personnalités, compte tenu de leur fonction, sont placées dans des salles isolées en attendant d’être entendues, Olivier Hoarau a quant à lui été placé sur le banc des gardes à vue, aux cotés de personnes menottées, dans un lieu de passage du commissariat.

Trois autres personnes ont également été interpellées à leur domicile à 6h, et placées en garde à vue dans la matinée : Bernard Payet, directeur de cabinet, Fayzal Ahmed Vali, son ex premier adjoint et actuel du conseiller municipal, et un cadre d'un groupe commercial Casino.

Ces interpellations à domicile au petit matin, surtout pour un élu de premier plan, sont rares et même sans précédent au cours de la décennie écoulée. Ces dernières années dans toutes les affaires concernant les élus ont été convoqués et non pas interpellés. Tel a notamment été le cas de Didier Robert, qui n'a pas passé un seul instant en garde à vue, de Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie ou encore de Jean-Claude Lacouture, maire d'Etang Salé.

Plus tard dans la journée, on apprendra également que la compagne de Fayzal Ahmed Vali a elle aussi été placée en garde à vue. Celle-ci a été libérée dans la soirée ce mardi 2 février. Les quatre autres mis en cause ont passé la nuit en garde à vue. Les auditions reprennent ce mercredi 3 février. C'est le procureur lui-même qui a signifié la prolongation de garde à vue aux mis en cause.

Selon une source proche du dossier, il paraît probable que la garde à vue des quatre mis en cause soit prolongée jusqu'à jeudi matin, soit le maximum autorisé par la loi, une garde à vue ne pouvant pas excéder 48 heures. A l'issue de cette garde à vue, le parquet prendra la décision soit de remettre en liberté un, plusieurs, ou les quatre mis en cause, soit de les déférer. Si c'est le cas, ils seront présentés au procureur qui peut décider d'ouvrir une information judiciaire. Dans ce cas le ou les mis en cause peuvent être remis en liberté ou bien être placés en détention.

Ce dernier choix relèverait lui aussi d'une décision tout à fait exceptionnelle pour un élu, cela ne s'étant pas vu depuis fort longtemps.

Lire aussi : de répit pour (presque) tous les élus

- Deux affaires liées selon l'accusation -

Les enquêteurs se penchent sur l'affaire de l’extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur en 2013-2014. A l'époque, Fayzal Ahmed Vali, alors président de l'association des commerçants du Port, était contre le projet d'extension voulu par la société Casino.

Revirement de situation en 2014, après l'élection d'Olivier Hoarau à la tête de la commune portoise et de Fayzal Ahmed Vali en tant que premier adjoin. Ce dernier passe un accord avec Casino au nom de l'association des commerçants. Les deux parties conviennent, en tout légalité, que le groupe commercial verse un aide financière aux commerçants portois dans le cadre d'une redynamisation du centre-ville. Tout aussi légalement Casino verse aussi des subventions à plusieurs associattions sportives du Port.

C’est ensuite que les choses se corsent. En effet selon les poursuites, une partie des sommes versées aux clubs de sport aurait ensuite été reversée sur le compte de Fayzal Ahmed Vali, qu’il aurait lui-même versé sur le compte d’Olivier Hoarau.

Les faits reprochés porte sur "d’importants flux financiers" a indiqué ce mardi soir le procureur Éric Tuffery à Imaz Press Réunion. Le montant en cause porterait selon les poursuites sur plusieurs centaines de milliers d’euros. Toujours selon le procureur, les faits se seraient déroulés pendant un certain nombre d’années.

Selon les informations d'Imaz Press, l'association des commerçants aurait reçu 125.000 euros de Casino et la Jeannne d'Arc, le club de foot phrare de la ville, 140.000 euros en quatre ans, soit une moyenne de 35.000 euros par an.

- "Chasse ouverte" -

Cette double affaire avait déjà mené à des perquisitions le 3 novembre 2020 à la mairie du Port, au domicile du maire, à celui de Fayzal Ahmed Vali, ainsi que dans les locaux de plusieurs associations portoises.

Le lendemain, le 4 novembre, Olivier Hoarau s'était justifié au cours d'un point presse. Il avait ainsi séparé clairement les deux affaires. Dans le cas de la première, concernant l'extension du Cap Sacré Cœur, il avait rappelé que le dossier datait d'une époque où il n'était pas encore maire. "Le dossier a été bouclé, souvenez-vous, par mon prédécesseur" disait-il. "Une délibération du conseil municipal le 26 juillet 2012, la signature de l'acte de cession devant un notaire le 23 décembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial en septembre 2013 et la commission nationale d'aménagement commercial à Paris en janvier 2014 : tout cela avant mon élection. En tant que maire, j'ai hérité et traité ces dossiers" avait-il ensuite énuméré.

Concernant la seconde affaire, sur les sommes d'argent prêtées par Fayzal Ahmed Vali, Olivier Hoarau avait déclaré qu'il s'agissait "d'une affaire d'ordre privé. Comme tout un chacun, nous ne sommes pas à l'abri de coups durs dans la vie, et c'était mon cas il y a quelques années de ça. J'ai fait appel à des amis et monsieur Vali s'est proposé de m'aider".

Un prêt d'argent fait en bonne et due forme et dont les services fiscaux étaient avertis avait-il affirmé : "tout cela s'est fait dans la plus grande conformité, puisque les pièces comptables ont été enregistrées par le service des impôts, et encaissées normalement par ma banque". Ces documents avaient d'ailleurs été remis aux enquêteurs au moment des perquisitions selon le maire.

A l'époque, Olivier Hoarau venait d'annoncer officiellement sa candidature aux élections régionales – encore prévues en mars 2021 – et avait déclaré : "la chasse est ouverte". "Certains se jettent sans discernement sur (cet) épisode (la perquisition - ndlr)pour me discréditer. Les méthodes sans scrupules de certains sont connues de tous. Ceux-là mêmes vont essayer de me salir, de m'attaquer personnellement, de me faire passer pour un voyou" avait commenté l'élu.

www.ipreunion.com / [email protected]