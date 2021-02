L'Arche de Noé relance sa "gamelle solidaire" en faveur des chiens et des chats récupérés et hébergés par le refuge. En huit cagnottes, ce sont 11.573 euros qui ont été récoltés soit une moyenne de 1.446 euros par gamelle. Le refuge indique que cela représente environ 30% du budget mensuel aliments des animaux. L'Arche de Noé note cependant une baisse des dons d'aliments en magasins, passant de 160 sacs de 20 kilos à 38 sacs seulement offerts en 2020, à cause de la crise sanitaire en grande partie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le refuge fait le point sur lees chiffres de l'année : des milliers d'euros de dons via les cagnottes "gamelles solidaires" mais aussi des points plus négatifs comme la baisse des dons en aliments et une déconvenue avec un fabricant d'aliments chiens : nous [l']avons sollicité une semaine avant Noël pour un don ponctuel d'une quinzaine de sacs de notre marque habituelle et, en guise de cadeau, [il] nous offrira une fin de non recevoir. Ceci alors que nous achetons quelque 800 sacs de la marque par an" raconte le refuge pour animaux.

Une déconvenue "en partie compensée par un don d'aliments chiens et chats proches de la DLV pour une valeur du stock de 2.961 euros effectué par un importateur au moment de son inventaire de fin d'année et qui nous a permis de régaler nos pensionnaires avec du "haut de gamme" pendant 10 jours" ajoute cependant L'Arche de Noé.



La première gamelle de l'année, censée remplir les comptes à nouveau et permettre de nourrir les animaux du refuge est à trouver ici pour celles et ceux qui souhaitent faire un don.

www.ipreunion.com / [email protected]