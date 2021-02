Willy Incana fait partie des quatre prévenus

"Je suis convoqué concernant le défilé du 31 décembre. On dit que je fais partie des organisateurs. Ce soir-là moi j'ai voulu donner un coup de main pour éviter que ça dégénère. Et là je me retrouve ici alors que ce soir-là il y avait 2.000 personnes... Tout s'est bien passé et pourtant je me retrouve au tribunal. En tant que grand frère du Port j'avais un choix : soit je respecte le couvre-feu du préfet, soit je sors protéger les petits frères et éviter les accidents. Le choix était vite fait."

