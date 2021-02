Un mouvement de grève nationale ce jeudi 4 février 2021, relayée à La Réunion, peut engendrer des perturbations dans les écoles, préviennent plusieurs communes de l'île. Les parents des élèves sont invités à prendre leurs dispositions. Certains services peuvent ne pas être assurés comme la surveillance ou la cantine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Saint-Pierre

"Suite au mouvement de grève nationale prévue ce jeudi 4 février 2021 et face à l'incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans l'ensemble des écoles. La surveillance et la restauration ne seront pas assurées. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments."

• Sainte-Suzanne

"Suite au mouvement de grève annoncée pour la journée du 04 février 2021, les parents d’élèves sont informés que de fortes perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires de la ville de Sainte-Suzanne. La restauration scolaire, la surveillance des pauses méridiennes ne seront pas assurée et les crèches municipales, seront fermées.

Il est demandé aux parents, de prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner. Nous informons également nos administrés, que les services municipaux seront également impactés par ce mouvement. Les astreintes techniques et celles de l’Etat Civil seront maintenues. Nous vous remercions pour votre compréhension."

• Saint-Paul

"Les syndicats de l'Éducation nationale déposent un préavis de grève nationale, également à La Réunion, ce jeudi 4 février 2021. La ville de Saint-Paul vous informe que le service minimum sera assuré dans toutes les écoles de la commune. La cantine et la surveillance durant la pause méridienne seront assurées pour les élèves présent.e.s dans tous les établissements Saint-Paulois. Concernant l’activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l’association de votre école. Nous vous conseillons aussi vivement de contacter la direction de votre établissement afin d'obtenir plus d'informations."

• Le Port

"En raison du mouvement de grève nationale prévu le jeudi 4 février 2021, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles du Port le jeudi 4 février 2021. Nous invitons les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école, et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations. Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants."