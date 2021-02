48 heures de garde à vue pour le maire du Port Olivier Hoarau

La garde à vue arrive à son terme pour le maire Olivier Hoarau et les mis en cause dans l'affaire supposée de corruption au Port. Ils ont passé deux nuits en garde à vue.

Les faits présumés qui leur sont reprochés portent sur des dysfonctionnements financiers qui auraient eu lieu lors de la mise en place de l'extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur. C'est à nouveau une longue journée d'audition qui s'est tenue ce mercredi 3 février comme l'avait d'ailleurs anticipé l'avocat de Fayzal Ahmed Vali, maître Yannick Mardenalom.

- "Violence de l'Etat" -

Celui-ci a indiqué au moment d'arriver au commissariat Malartic ce mercredi en début de journée qu'il allait avant tout demander à son client "s'il a passé une nuit correcte, s'il est prêt pour affronter les auditions". Il a par ailleurs précisé que le conseiller municipal risquait d'être fatigué "parce qu'il a des problèmes de santé".

Maître Yannick Mardenalom avait estimé que des confrontations pourraient être envisagées dans la journée. De fait, Fayzal Ahmed Vali a bien été confronté à monsieur Heinz du groupe Casino pendant deux heures ce mercredi. A la question d'une possible mise en détention ce mercredi, l'avocat avait alors estimé qu'il y a "toujours un risque".

L'avocat du maire du Port Olivier Hoarau, maître Normane Omarjee, est quant à lui revenu sur les conditions d'interpellation de son client, en répondant à une question d'Imaz Press. "Je constate qu'il y a une violence - légitime - de l'Etat quand on vient au saut du lit récupérer un individu, qu'il soit candidat aux élections régionales, un prévenu ou un citoyen lambda. La justice est la même pour tous. A aucun moment nous ne souhaitons une justice d'exception. Mais je constate avec vous la difficulté à préserver sa dignité, parce que c'est important".

- Deux nuits en garde à vue -

Les mis en cause ont en effet été interpellés à domicile au petit matin ce mardi. Un choix rare, surtout pour un élu de premier plan, et qui reste d'ailleurs sans précédent au cours de la décennie écoulée. Ces dernières années dans toutes les affaires concernant les élus ont été convoqués et non pas interpellés. Tel a notamment été le cas de Didier Robert, qui n'a pas passé un seul instant en garde à vue, de Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie ou encore de Jean-Claude Lacouture, maire d'Etang Salé.

Lire aussi : de répit pour (presque) tous les élus

Plus tard dans la journée, on apprendra également que la compagne de Fayzal Ahmed Vali a elle aussi été placée en garde à vue. Celle-ci a été libérée dans la soirée ce mardi 2 février. Les quatre autres mis en cause ont passé la nuit en garde à vue entre mardi et mercredi. Les auditions ont repris ce mercredi 3 février. C'est le procureur lui-même qui a signifié la prolongation de garde à vue aux mis en cause.

Du côté d'Olivier Hoarau, les auditions ont été mises en pause dans l'après-midi, le temps à son avocat maître Normane Omarjee de se rendre à un procès d'importance : celui du défilé du 31 décembre au Port, pour lequel les prévenus ont écopé de 1 an de prison ferme à 12 mois avec sursis.

- Le rappel des faits reprochés -

Les enquêteurs se penchent sur l'affaire de l’extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur en 2013-2014. A l'époque, Fayzal Ahmed Vali, alors président de l'association des commerçants du Port, était contre le projet d'extension voulu par la société Casino.

Revirement de situation en 2014, après l'élection d'Olivier Hoarau à la tête de la commune portoise et de Fayzal Ahmed Vali en tant que premier adjoint. Ce dernier passe un accord avec Casino au nom de l'association des commerçants. Les deux parties conviennent, en tout légalité, que le groupe commercial verse une aide financière aux commerçants portois dans le cadre d'une redynamisation du centre-ville. Tout aussi légalement Casino verse aussi des subventions à plusieurs associations sportives du Port.

C’est ensuite que les choses se corsent. En effet selon les poursuites, une partie des sommes versées aux clubs de sport aurait ensuite été reversée sur le compte de Fayzal Ahmed Vali, qu’il aurait lui-même versé sur le compte d’Olivier Hoarau. Les faits reprochés porte sur "d’importants flux financiers" a indiqué ce mardi soir le procureur Éric Tuffery à Imaz Press Réunion. Le montant en cause porterait selon les poursuites sur plusieurs centaines de milliers d’euros. Toujours selon le procureur, les faits se seraient déroulés pendant un certain nombre d’années.

Selon les informations d'Imaz Press, l'association des commerçants aurait reçu 125.000 euros de Casino et la Jeanne d'Arc, le club de foot phare de la ville, 140.000 euros en quatre ans, soit une moyenne de 35.000 euros par an.

Début novembre, après les perquisitions menées, entre autres, à la mairie du Port et au domicile d'Olivier Hoarau, celui-ci avait indiqué que "la chasse est ouverte" suite à l'annonce de sa candidature aux régionales. "Certains se jettent sans discernement sur (cet) épisode (la perquisition - ndlr) pour me discréditer. Les méthodes sans scrupules de certains sont connues de tous. Ceux-là mêmes vont essayer de me salir, de m'attaquer personnellement, de me faire passer pour un voyou" avait commenté l'élu.