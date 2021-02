BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 4 février 2021 :



Deuxième nuit en garde à vue pour Olivier Hoarau

Voilà deux nuits que le maire du Port Olivier Hoarau passe en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis. L'élu portois est entendu dans l'affaire supposée de corruption au Port, qui porte sur l'extension du Cap Sacré Coeur. Sont visées des sommes importantes d'argent qui auraient été perçues, selon l'accusation, par l'actuel conseiller municipal Fayzal Ahmed Vali avant d'être remises à Olivier Hoarau. Cinq personnes ont été placées en garde dès ce mardi 2 février, dont le maire. Seule la femme de Fayzal Ahmed Vali a été remise en liberté dès le lundi soir. Les mis en cause ont été interpellés à leur domicile à 6h du matin, une forme de "violence de la part de l'Etat", bien que "légitime" a déclaré l'avocat d'Olivier Hoarau ce mercredi. Après deux nuits en garde à vue, les mis en cause vont être déférés pour être présentés au parquet.

Covid-19 : La Réunion se donne une dernière chance avant le tour de vis

La conférence de presse du préfet Jacques Billant, ce mercredi 3 février 2021, avait clairement l'allure de dernière sommation avant des mesures beaucoup plus drastiques pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. En effet, face à la " détérioration de la situation sanitaire " qui fait craindre un " basculement ", le préfet a annoncé une série de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du virus, tant dans les écoles qu'en dehors. La Réunion échappe donc pour l'instant au couvre-feu mais les restrictions se renforcent, notamment dans les commerces, les salles de jeux ou encore les lieux de culte, alors que le taux d'incidence de l'île approche dangereusement le seuil des 50 pour 100.000 habitants.

Jour de grève générale pour La Réunion

Un mouvement de grève nationale agite la France ce jeudi 4 février 2021 et La Réunion n'est pas en reste. A l'appel de l'intersyndicale, un rassemblement est prévu dès 9h30 ce jeudi au Jardin de l'Etat à Saint-Denis. Les syndicats invitent toutes celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre leurs rangs pour le premier défilé de l'année. Objectif : dénoncer l'action du gouvernement face à la crise sanitaire et défendre, une fois de plus, les droits estimés bafoués des travailleurs. Les représentants de l'Education nationale et de la santé seront les premiers à manifester ce jeudi. Suivez-nous, nous sommes en live

Journée mondiale contre le cancer : opération sensibilisation

Ce jeudi 4 février 2021, la ville de Saint-Paul organise de 9h à 12h une matinée de sensibilisation aux cancers à la gare routière ouverte au public. Ce rendez-vous sera l'occasion de sensibiliser les gens aux questions liés au dépistage et au traitement des cancers du sein, du côlon ou encore de l'utérus. Cette journée est organisée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Afin de respecter les mesures sanitaires, le port du masque sera obligatoire sur les différents stands du rassemblement et les règles de distanciation devront être respectées.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le grand retour de la pluie

Matante Rosina dit qu'il y aura du soleil tôt ce jeudi matin 4 février 2021. Elle ajoute qu'il ne fait se fier à cela puisque la pluie sera de retour dès le milieu de la matinée. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura de rafales de vent soufflant à 50 km:h et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ?