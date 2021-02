Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Vous connaissez le wombat ? Il s'agit d'un petit marsupial australien et il a une sacrée particularité : ses excréments sont cubiques. Aujourd'hui les chercheurs ont des éléments de réponse sur ces crottes un peu étranges... Il s'agit tout simplement de l'action de la paroi de l'intestin qui, par une pression, crée une étrange forme cubique. Et au fil du temps c'est celle-ci qui est restée pour marquer leur territoire et se faire reconnaître de loin. Un peu comme une carte de visite. (Photo : wikimedia)

