Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dresse chaque année un rapport sur le développement humain et l'anthropocène. Ce programme aborde les enjeux et les problématiques du monde actuel et propose des solutions pour agir sur le monde de demain. Le PNUD établit également le classement des pays "les plus développés au monde" selon l'Indice de développement humain (IDH). La Norvège arrive en première position tandis que la France est 26ème. En zone Afrique, l'île Maurice dépasse les Seychelles et prend la tête du classement. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Indétrônable depuis des années, la Norvège sort une nouvelle fois en tête du classement 2020 des pays "les plus développés" selon le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Ce rapport classe tous les ans les pays selon leur indice de développement humain (IDH), défini "en fonction des libertés et des possibilités dont jouissent les habitants de chaque pays pour vivre une vie riche de sens." Le dernier classement publié en décembre 2020 présente l'IDH 2019 des 190 pays et territoires membres des Nations Unies.

Si la Norvège garde sa couronne, l'Irlande et la Suisse se partagent la 2ème place du podium. La France maintient sa position et se classe une nouvelle fois 26ème avec un IDH de 0.901. Hong-Kong, territoire chinois, gagne une place et se retrouve 4ème. Il s'agit donc du premier pays asiatique au classement. Le Canada et les États-Unis se succèdent au classement en 16ème et 17ème places. En 43ème position, le Chili est le premier pays sud-américain de cette liste alors que l'Argentine occupe le 46ème rang.

Dernier de ce classement avec un IDH de 0.394, le Niger, occupé depuis plusieurs années par le groupe armé Boko Haram pâtit de son instabilité et de son extrême pauvreté. La République Centrafricaine et le Tchad sont classés juste au-dessus avec des IDH respectifs de 0.397 et 0.398. A l'inverse, l'île Maurice dépasse les Seychelles et devient le pays "le plus développé d'Afrique" avec une 66ème position pour un IDH de 0.804.

Top 20 du classement 2020 des pays les plus développés selon le PNUD :

1. Norvège IDH 0.957

2. Irlande IDH 0.955

2. Suisse IDH 0.955

4. Hong Kong IDH 0.949

4. Islande IDH 0.949

6. Allemagne IDH 0.947

7. Suède IDH 0.945

8. Australie IDH 0.944

8. Pays-Bas IDH 0.944

10. Danemark IDH 0.940

11. Finlande IDH 0.938

11. Singapour IDH 0.938

13. Royaume-Uni IDH 0.932

14. Belgique IDH 0.931

14. Nouvelle-Zélande IDH 0.931

16. Canada IDH 0.929

17. États-Unis IDH 0.926

18. Autriche IDH 0.922

19. Israël IDH 0.919

19. Japon IDH 0.919

ha/www.ipreunion.com / [email protected]