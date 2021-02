Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Trois lycées sur six inscrits (deux élèves par lycée) ont participé à la délibération finale ce jeudi 4 février à la médiathèque François-Mitterrand à Saint-Denis pour nommer les lauréats du Prix Roman Métis des lycéens 2020. Il s'agit du lycée général et technologique catholique La Salle Maison Blanche, du lycée général et technologique Louis-Payen (Saint-Paul), et du lycée général et technologique de Vincendo (Saint-Joseph). Une grande première à l'occasion des dix ans du prix des lycéens : deux titres sont arrivés ex-aequo lors des votes. Le jury a donc décidé de désigner cette année deux co-lauréates : Kaouther Adimi "Les petits de décembre" (Le Seuil) et Caroline Laurent "Rivage de la colère" (Les Escales).

