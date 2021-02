"Si Phil voit son ombre et retourne dans son trou, il prédit six semaines supplémentaires de temps hivernal" explique l'AFP. Cette année, c'est exactement ce qu'il s'est passé. L'hiver devrait donc être encore long en Amérique du Nord, si les prédictions de Phil se révèlent être exactes.

Phil la marmotte de Punxsutawney (Pennsylvanie, États-Unis) prédit "encore six semaines d'hiver" selon le président du Groundhog Club. Un membre du Club ajoute que nous connaîtrons cette année "l'un des printemps les plus beaux et les plus lumineux que vous ayez jamais vus" #AFP pic.twitter.com/Tgk3ZIrvTP