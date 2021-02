BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi 5 février 2021 :



- Covid-19 : un premier cas de variant brésilien présent dans l'île

- Motifs impérieux : falsifier une attestation peut vous conduire en prison pour trois ans

- Mayotte reconfinée pendant trois semaines au moins

- Ce qu'il faut retenir du discours de Jean Castex

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est au rendez-vous

Covid-19 : un premier cas de variant brésilien présent dans l'île

Les autorités réunionnaises ont confirmé le premier cas de variant brésilien de la Covid-19 dans l'île ce jeudi 4 février 2021. Il a été détecté lors du séquençage de 22 tests le 1er février dernier, qui a mis en évidence la présence de 13 variants au total. 11 cas du variant sud-africain et un cas du variant britannique ont par ailleurs été confirmés. A noter que les deux premiers cas autochtones du variant sud-africain ont aussi été relevés

Motifs impérieux : falsifier une attestation peut vous conduire en prison pour trois ans

Dernièrement, plusieurs passagers ont été verbalisés à l'aéroport Roland-Garros car ils ne possédaient pas le précieux sésame pour voyager : le motif impérieux. Celui-ci est obligatoire pour se rendre à La Réunion. Les passagers doivent dans ce cas payer une amende de 135 euros avant de suivre une septaine (obligatoire d'un point de vue moral), comme n'importe quel autre voyageur. Gare à celles et ceux qui tenteraient cependant de falsifier un justificatif pour voyager. On bascule dans ce cas dans le délit, et celui-ci peut vous coûter cher : jusqu'à 45.000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement.

Mayotte reconfinée pendant trois semaines au moins

A compter de ce vendredi 5 février 2021, 18h, le département de Mayotte entre en confinement généralisé. Une décision du préfet Jean-François Colombet, validée par le gouvernement. Ce reconfinement entre en vigueur pour trois semaines afin de lutter contre la "forte circulation d'un variant sud-africain extrêmement contagieux, n'épargnant pas les plus jeunes" déclare le préfet, alors que les évacuations sanitaires vers La Réunion s'accélèrent. Les vols restent possibles entre les deux îles à condition de présenter un motif impérieux et un résultat de test Covid négatif.

Ce qu'il faut retenir du discours de Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole ce jeudi 4 février 2021 pour faire un point sur la situation sanitaire en France. Entouré des ministres de la Santé, du Travail, de l'Intérieur d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, il a confirmé que le troisième confinement national n'était pas encore à l'ordre du jour, a donné des détails sur les déplacements et les voyages entre régions à la veille des vacances d'hiver de Métropole, et a indiqué que les premières doses du vaccin AstraZeneca devraient être livrées d'ici la fin de la semaine.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le soleil est au rendez-vous

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite. Elle a vu qu'il y aura du soleil ce vendredi 5 février 2021. Notre gramoune prévoit aussi qu'il y aura quelques nuages et quelques gouttes de pluies dans l'après-midi mais que cela ne va rafraîchir les températures. Comment se passent les choses chez vous ?