L'association Unir Océan Indien organise une grande distribution de 500 colis alimentaires ce week-end à Saint-André et à Saint-Denis. Cette initiative est une réponse à la crise alimentaire à laquelle de plus en plus de réunionnais font face. Nous publions ici le communiqué de l'association Unir Océan Indien (Unir OI). (Photo d'illustration AFP / www.ipreunion.com )

Pour accompagner les réunionnais en situation précaire, l’association Unir OI va distribuer 200 colis à Saint-André le samedi 6 février, et 300 colis à Saint-Denis le dimanche 7 février 2021. Pour pouvoir en bénéficier l’association a ouvert des inscriptions sur critères de revenus. La demande a été si importante que les quotas ont rapidement été atteints. De nombreuses personnes ont dû rentrer chez eux sans pouvoir obtenir de ticket d’inscription. Ce genre d’événement rappelle à quel point les foyers qui ont besoin de ce type d’action sont nombreux.

De nombreux foyers vivent dans la privation et la faim. À la Réunion, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c’est trois fois plus qu’en métropole ; et La situation a même empiré pour de nombreuses familles depuis la crise internationale du covid-19. Ces chiffres alarmants cachent des foyers, et même des personnes isolées, qui souffrent de la faim au quotidien.

Les réunionnais se sentant concernés mais qui n’ont pas pu profiter de cette distribution sont invités à suivre les réseaux sociaux de l’association Unir OI (Facebook et Instagram) pour être informés avant tout le monde des dates des prochaines distributions prévues.

Tout personne souhaitant venir en aide à ces populations dans le besoin peut se rapprocher de l’association Unir OI pour participer de façon bénévole aux distributions.

Pour rappel, l’association Unir OI est une association qui œuvre pour une société plus juste et plus humaine depuis 2014. Afin d’apporter des solutions à l’ensemble des problèmes que rencontrent les réunionnais au quotidien, elle développe des actions sociales et solidaires, éducatives, d’accompagnement à la parentalité, d’accès au sport, et de développement du vivre-ensemble.

Informations distributions :

- Samedi 6 février 9h30: distribution à la Cressonière, Saint-André

- Samedi 6 février 14h: distribution à la Ravine creuse, Saint-André

- Dimanche 7 février 09h: distribution à l'école centrale, Saint-Denis

