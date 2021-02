Au lendemain de sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, le maire du Port Olivier Hoarau réagit sur les réseaux sociaux. L'édile, mis en cause dans l'affaire supposée de corruption au Port, qui porte sur l'extension du Cap Sacré Coeur, a mentionné une "épreuve difficile" pour lui comme pour ses administrés. Sa défense avait déjà communiqué dès ce jeudi 4 février 2021 sur cette affaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Merci infiniment pour votre extraordinaire soutien. Cette épreuve a été difficile pour moi et je le sais pour vous aussi. Je continuerai à honorer votre confiance avec encore plus d’exigence et de résilience. Je serai toujourss à vos côtés. Mèrsi a zot" a réagit Olivier Hoarau sur Facebook ainsi que sur Twitter.

Merci infiniment pour votre extraordinaire soutien. Cette épreuve a été difficile pour moi et je le sais pour vous aussi. Je continuerai à honorer votre confiance avec encore plus d’exigence et de résilience. Je serai tjrs à vos côtés. Mèrsi a zot. #alonRéyoné #LaReunion #lePort pic.twitter.com/jif4I8YCvC — Olivier Hoarau - officiel (@HoarauOlivier1) February 5, 2021

Jeudi, sa défense avait indiqué qu'il 'sera transmis les éléments à décharge pour contester les faits qui sont reprochées. Olivier Hoarau, maire de la Ville de Le Port, reste aux côtés des Portoises et des Portois qui ont renouvelé leur confiance dans le projet qu’il porte avec son équipe'.

Lire aussi : Olivier Hoarau mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Pour rappel, l'affaire porte sur des dysfonctionnements financiers qui auraient eu lieu lors de la mise en place de l'extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur. Les mis en cause ont en effet été interpellés à domicile au petit matin ce mardi, et ont passé deux jours en garde à vue avant d'être présentés au parquet ce jeudi matin. Une information judiciaire a été ouverte pour corruption.