BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 6 février 2021 :



- Crise sanitaire : quand la frustration engendre la tricherie et la discrimination

- Les gendarmes vous accusent de pédopornographie par mail ? C'est une arnaque

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Wombats, Phil la marmotte et Jace

- 178 nouveaux cas en deux jours, le "seuil national d'alerte" n'est pas dépassé

- Au Texas, des sapins de Noël au secours des dunes rasées par les ouragans

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore des températures très chaudes

Crise sanitaire : quand la frustration engendre la tricherie et la discrimination

L'épidémie de Covid-19 a littéralement changé notre vie quotidienne avec le port du masque obligatoire, la distanciation physique, la fin des bises et des serrages de main. Mais cette crise qui dure en longueur commence à provoquer une lassitude croissante et légitime. Selon un sondage IFOP-Fiducial pour CNews et Sud Radio, 55% de la population rejette la perspective d'un nouveau confinement, démontrant une frustration réelle des Français qui se sentent privés de libertés. Une frustration qui conduit certains à dépasser certaines limites, allant de la falsification du test PCR, à l'organisation de fêtes clandestines ou encore à tenir des discours haineux

Les gendarmes vous accusent de pédopornographie par mail ? C'est une arnaque

Un e-mail reçu dans la boîte de réception d'Imaz Press Réunion nous a quelque peu surpris : nous serions accusés d'avoir consulté des sites pédopornographiques par la gendarmerie elle-même qui affirme avoir effectué une "saisie informatique de cyber-infiltration". Il faudrait alors répondre de suite aux gendarmes pour se justifier, sous peine de voir notre dossier diffusé auprès de nos proches et "l'Europe toute entière". Ça fait beaucoup. Surtout pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Vous l'avez compris c'est une arnaque... Bien connue pendant un temps, elle semble être revenue dans nos boîtes mails.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Wombats, Phil la marmotte et Jace

Cette semaine sur Imaz Press, on a parlé excréments cubiques de wombats, d'une marmotte dénommée Phil qui prédit la météo, mais aussi de l'artiste Jace qui est aujourd'hui victime de contrefaçon...Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré

178 nouveaux cas en deux jours, le "seuil national d'alerte" n'est pas dépassé

Les cas de covid-19 continuent de grimper à La Réunion avec 178 nouveaux cas en deux jours. Une moyenne de 50 cas par jour a été enregistrée du 25 au 31 janvier. Le taux d'incidence est désormais de 40.9 pour 100.000 personnes. Il reste toutefois en-dessous du "seuil national d'alerte" fixé à 50 pour 100.000. A noter que le taux d'incidence chez les 25-34 ans en très forte augmentation, avec 106 pour 100.000. 15 foyers de contagion sont actuellement actifs.

Au Texas, des sapins de Noël au secours des dunes rasées par les ouragans

Sur la plage de Surfside, au sud-est du Texas, Toni Capretta semble encore abasourdie. Rien ne laisse deviner que s'élevaient ici, en juin, des collines de sable presque aussi hautes que cette Texane élancée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore des températures très chaudes

Comme toujours le soleil va faire place aux nuages au fil de la journée... On commence ce samedi avec un ciel bien dégagé et dans l'après-midi, l'intérieur de l'île et les remparts vont être dans la grisaille. Il fera toujours très chaud, Matante Rosina va tenter de rester bien à l'ombre aujourd'hui. Et chez vous, il fait quel temps ?