Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Comme toujours le soleil va faire place aux nuages au fil de la journée... On commence ce samedi avec un ciel bien dégagé et dans l'après-midi, l'intérieur de l'île et les remparts vont être dans la grisaille. Il fera toujours très chaud, Matante Rosina va tenter de rester bien à l'ombre aujourd'hui. Et chez vous, il fait quel temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

