Cette semaine sur Imaz Press, on a parlé excréments cubiques de wombats, d'une marmotte dénommée Phil qui prédit la météo, mais aussi de l'artiste Jace qui est aujourd'hui victime de contrefaçon...Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré (Photo d'illustration AFP/Gérard Julien)

• On sait enfin pourquoi les excréments des wombats sont cubiques

Vous connaissez le wombat ? Il s'agit d'un petit marsupial australien et il a une sacrée particularité : ses excréments sont cubiques. Aujourd'hui les chercheurs ont des éléments de réponse sur ces crottes un peu étranges... Il s'agit tout simplement de l'action de la paroi de l'intestin qui, par une pression, crée une étrange forme cubique. Et au fil du temps c'est celle-ci qui est restée pour marquer leur territoire et se faire reconnaître de loin. Un peu comme une carte de visite

Photo : Wikimedia

• Aux Etats-Unis, une marmotte prédit la durée de l'hiver

C'est une tradition curieuse que partage l'AFP ce jeudi 4 février 2021 : dans la petite ville de Punxsutawney en Pennsylvanie (Etats-Unis), une marmotte célèbre dénommée Phil prédit la durée de l'hiver. Chaque année, le "jour de la marmotte" est célébré le 2 février en Amérique du Nord. C'est à cette date qu'un festival est organisé à Punxsutawney, mais aussi dans de nombreuses autres villes, et que Phil la marmotte sort de sa maison temporaire pour prédire la météo

Phil la marmotte de Punxsutawney (Pennsylvanie, États-Unis) prédit "encore six semaines d'hiver" selon le président du Groundhog Club. Un membre du Club ajoute que nous connaîtrons cette année "l'un des printemps les plus beaux et les plus lumineux que vous ayez jamais vus" #AFP pic.twitter.com/Tgk3ZIrvTP

— Agence France-Presse (@afpfr) February 4, 2021

• Tableau du professeur Raoult en vente : l'artiste Jace victime de contrefaçon

Le graffeur réunionnais Jace, bien connu pour ses gouzous, lance un message d'alerte pour tous ceux qui admirent ses oeuvres : attention n'achetez pas de contrefaçons. Un faussaire a en effet publié une annonce sur leboncoin dans laquelle il vend des reproductions du tableau du professeur Raoult (qui a en effet un tableau de Jace dans son bureau). L'annonce a depuis été retirée mais l'artiste met en garde les internautes si d'autres ventes de ce type fleurissent sur la toile