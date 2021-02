Voici tous les chantiers et événements qui vont impacter la circulation dans les semaines à venir. Le CRGT vous souhaite bonne route et une bonne semaine (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours

RN1 - St Paul - Travaux de nettoyage et ragréage sur OA Cambaie

Sur la RN1 à St Paul sous ouvrage Cambaie, travaux de nettoyage et ragréage la nuit du vendredi 5 février. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Louis - Travaux de peinture

Sur la RN1 à St Louis entre l'échangeur du Gol et celui de la RD17, travaux de peinture les nuits des lundi 8 et mardi 9 février. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN1 Route des Tamarins, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles entre l'échangeur du Portail à St Leu et celui de l'Etang Salé jusqu'au 25 mars. BAU neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN2 - St Benoit / St Denis - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Benoit échangeur Bourbier à St Denis échangeur du Chaudron, travaux de balayage les nuits du lundi 8 au vendredi 12 février inclus. Voie neutralisée selon l'avancement des travaux de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Rose/Bonne Espérance - Travaux de sécurisation et d'aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d'aménagement jusqu'au vendredi 12 février. Alternat permanent.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de confortement de chaussée

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Pavillon, travaux de confortement de chaussée jusqu’au vendredi 26 février. Alternat de 7h à 17h sauf les vendredis de 7h à 12h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de mise à la côte

Sur la RD70 Le Tampon/Route de Bois Court, travaux de mises à la côte jusqu'au vendredi 12 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

• Chantiers à venir

RN1 - Route du Littoral - Travaux de réparation de mur gabions

Sur la RN1 Route du Littoral entre les Potences et la Grande Chaloupe, travaux de réparation de mur gabions les nuits du lundi 8 au vendredi 12 février inclus. Circulation basculée sur les voies côté mer de 20h à 5h.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de fauchage manuel dans la voie unique

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de fauchage manuel le lundi 8 février. Travaux effectués dans la voie unique entre les Potences et La Grande Chaloupe de 6h à 15h dans le sens Nord/Ouest.

RN1 - St Leu - Travaux sur ouvrage

Sur la RN1 à St Leu Ravine des Colimaçons, travaux sur ouvrage du lundi 8 au vendredi 19 février. BAU neutralisée de 8h30 à 16h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d'élagage

Sur la RN1 entre les Colimaçons à St Leu et l'Etang Salé, travaux d'élagage du mardi 9 au vendredi 12 février. Voie de droite neutralisée de 8h30 à 16h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - Le Port/St Denis - Travaux d'élagage en TPC

Sur la RN1 entre Sacré Coeur au Port et St Denis, travaux d'élagage en terre-plein central les nuits du lundi 8 au jeudi 11 février inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre/St Louis - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre Ravine Blanche à St Pierre et Bel Air à St Louis, travaux de balayage les nuits du lundi 8 au jeudi 11 février inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN2 - Ste Marie/Ravine des Chèvres - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RN2 à Ste Marie Ravine des Chèvres, travaux de signalisation horizontale les nuits des mercredi 10 et jeudi 11 février. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Suzanne/Bras Panon - Travaux de préparation de pose H30

Sur la RN2 à Ste Suzanne et à Bras Panon, travaux de préparation de pose H30 du mardi 9 au jeudi 11 février. BAU neutralisée de 8h à 15h dans les secteurs Bel Air, Commune Carron et Paniandy dans un sens puis dans l'autre.

RN2 - Ste Marie - Travaux sur PPHM

Sur la RN2 à Ste Marie entre Gillot et Duparc, travaux sur PPHM les nuits du lundi 8 au jeudi 11 février inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2 à Ste Rose, en agglomération, travaux d'enfouissement de réseaux du lundi 8 février au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD16 – Les Avirons - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RD16 Les Avirons Route du Tévelave, travaux fouille pour pose câbles FTTH jusqu'au vendredi 9 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

• Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 7 février de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.