Le système Faraji, le dixième de l'été, est passé au stade de cyclone tropical intense, le premier de la saison. Météo France indique qu'il se trouve à l'extrême est du bassin des Mascareignes et va évoluer loin des terres habitées. Il se trouve à 2.615 km de La Réunion. Faraji devrait rester au stade de cyclone tropical au moins jusqu'à mardi 8 février. (Photo : Mtotec)

Devenu cyclone tropical intense, le système Faraji évolue avec des vents maximaux estimés sur mer de 195 km/h et des rafales sur mer de 280 km/h. Il se trouve à 2.615 km à l'est des côtes réunionnaises et à 3.730 km de Mayotte. Il est pour l'instant quasi stationnaire.

Il devrait rester au stade de cyclone tropical intense jusqu'au mardi 8 février et repasser en forte tempête le 10 février.

🌀FARAJI, premier cyclone intense de la saison🌀 ▶ Ce matin, le cyclone FARAJI est devenu le premier système de la saison... Publiée par Météo-France Océan Indien sur Samedi 6 février 2021

"Attention : les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude" prévient Météo France. Mais le cyclone ne menace absolument pas les terres habitées pour l'instant.

Dixième système de l'été, Faraji a été baptisé le 5 février par le service météorologique mauricien.

