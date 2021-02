BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 8 février 2021 :



- Covid-19 : les masques désormais obligatoires pour les élèves du CP au CM2

- Inceste : 4.000 marmailles seraient victimes à La Réunion

- Le cyclone intense Faraji évolue loin à l'est de La Réunion

- Le nord-est de La Réunion en vigilance orages

- Saint-Leu : des caméras nomades pour identifier les pollueurs

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages sont là dans l'après-midi

Covid-19 : les masques désormais obligatoires pour les élèves du CP au CM2

Ce lundi 8 février 2021 marque le début d'une nouvelle règle dans les établissements scolaires de La Réunion. Le masque de protection anti-Covid est désormais obligatoire pour les élèves du CP au CM2. Jusqu'ici il ne l'était que pour les enfants de plus de 11 ans. Une décision prise par la préfecture, l'ARS et le rectorat face à la résurgence de cas de Covid-19 sur notre territoire et l'apparition des trois variants sud-africain, britannique et brésilien. Cette semaine sera d'abord pédagogique, pour informer les parents sur cette nouvelle règle sanitaire. A partir du 15 février, l'obligation de porter le masque devra être appliquée à la lettre.

Inceste : 4.000 marmailles seraient victimes à La Réunion

Le collectif Elianna se rassemble ce lundi 8 février 2021 pour interpeller la population et les pouvoirs publics sur un fléau - et immense tabou - qui touche aussi bien La Réunion que la Métropole : l'inceste. Aujourd'hui, sur l'île, deux à trois enfants par classe seraient victimes d'inceste au sein de leur famille, soit plus de 4.000 marmailles. Une situation dramatique, empirée par un taux extrêmement faible de condamnation.

Le cyclone intense Faraji évolue loin à l'est de La Réunion

A 4h ce lundi 8 février 2021 le cyclone intense Faraji se trouvait à 2.745 km à l'est de La Réunion. Il se déplace vers l'est-nord-est à 11 km/h. Météo France estime que le système se trouve va évoluer loin des terres habitées" et précise qu'"aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures". Les météorologues indiquent par ailleurs qu'"une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours"

Le nord-est de La Réunion en vigilance orages

Le nord-est de La Réunion est en vigilance orages depuis 3h30 ce lundi 8 février 2021. Les principaux impacts de foudre sont surtout présents en mer, mais certains concernent une grande moitié

nord-est de l'île et les précipitations qui les accompagnent sont modérées, mais peuvent être localement fortes" indique, en substance Météo France. La vigilance orages prendra fin à 8h

Saint-Leu : des caméras nomades pour identifier les pollueurs

Comme annoncé lors du conseil du 17 décembre 2020, des caméras nomades seront très prochainement mises en service sur l'ensemble du territoire. Objectif : prendre en flagrant délit les pollueurs. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages sont là dans l'après-midi

Le temps sera agréable ce lundi, selon Matante Rosina. Les éclaircies s'annoncent cependant moins marquées que la veille et les nuages seront nombreux. Quelques pluies sont à prévoir sur les pentes de l'ouest et du sud-ouest. Attention en mer, une petite houle est de 1,5 mètre est prévue.