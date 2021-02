La Française des jeux a annoncé l'origine d'un des gagnants du tirage My Million du 5 janvier 2021 : il s'agit d'un Réunionnais, dont la grille gagnante a été cochée à l'hyper U La Chatoire. "Pour s'offrir son chèque de 1 million d'euros au tirage du 5 janvier, le joueur réunionnais a dû être l'heureux propriétaire du code gagnant suivant : DF 777 9665" explique le site Tirage-gagnant (Photo d'illustration AFP)

Les Réunionnais semblent toujours aussi chanceux aux jeux de hasard. Cette année aura en tout cas très bien débuté pour ce Réunionnais, qui a indiqué être un fervent fidèle des tirages Euromillions depuis 2004. "Au soir du 5 janvier, ayant constaté que le code My Million avait été tiré au sort en outre-mer, le joueur a pensé être le grand gagnant, mais sans aucune certitude puisqu’il avait laissé son reçu de jeu dans son véhicule. Le lendemain du tirage, c’est en constatant que l’ensemble des lettres et des chiffres de son code My Million correspondait au code gagnant dévoilé la veille qu’il a pu exulter, et pleurer en découvrant son gain de 1 million d’euros" raconte Tirage-gagnant

L'heureux élu souhaite désormais partager son argent avec ses enfants et s'acheter un pied-à-terre.