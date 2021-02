Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Le collectif Elianna se rassemble ce lundi 8 février 2021 pour interpeller la population et les pouvoirs publics sur un fléau - et immense tabou - qui touche aussi bien La Réunion que la Métropole : l'inceste. Aujourd'hui, sur l'île, deux à trois enfants par classe seraient victimes d'inceste au sein de leur famille, soit plus de 4.000 marmailles. Une situation dramatique, empirée par un taux extrêmement faible de condamnation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

