Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 30 minutes

A 4h ce lundi 8 février 2021 le cyclone intense Faraji se trouvait à 2.745 km à l'est de La Réunion. Il se déplace vers l'est-nord-est à 11 km/h. Météo France estime que le système se trouve va évoluer loin des terres habitées" et précise qu'"aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures". Les météorologues indiquent par ailleurs qu'"une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours" (Photo www.mtotec.com)

A 4h ce lundi 8 février 2021 le cyclone intense Faraji se trouvait à 2.745 km à l'est de La Réunion. Il se déplace vers l'est-nord-est à 11 km/h. Météo France estime que le système se trouve va évoluer loin des terres habitées" et précise qu'"aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures". Les météorologues indiquent par ailleurs qu'"une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours" (Photo www.mtotec.com)