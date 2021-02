BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 9 février 2021 :



Crise requin : dix ans déjà et aucune solution pérenne en vue

Le mois de février 2021 marque un triste anniversaire à La Réunion : les dix ans du début de la crise requin dans l'île. L'année 2011 aura été marquée par une explosion du nombre d'attaques de squale, et donc de décès liés à ces dernières. Malgré toutes les tentatives pour trouver une solution, la baignade en dehors du lagon reste désormais soit interdite, soit hautement surveillée. Une situation qui ne semble pas prête de changer de sitôt

"Opération renaissance" : quand l'obésité devient source de divertissement

La nouvelle émission phare de M6, "Opération renaissance", lancée depuis le 11 janvier 2021 en Métropole et diffusée depuis le 26 janvier à La Réunion, a diffusé jusqu'ici ses trois premiers épisodes. Une émission problématique à plus d'un titre, et qui fait particulièrement écho à La Réunion où l'obésité reste un véritable problème sociétal

"Je vis avec": les contrôles au faciès, carburant de la défiance envers la police

A la sortie d'un bar, dans une gare, devant le lycée... Ils ont "arrêté de compter". Les contrôles au faciès, que certains ont intégré dans leur quotidien, nourrissent le ressentiment et la défiance d'une partie de la population vis-à-vis de la police.

Contaminé par la Covid en appuyant sur un bouton, le risque est faible

Parcmètres, distributeurs automatiques, poignées de portes, boutons pressoir... Risque-t-on de contracter le Covid-19 en accomplissant ces gestes du quotidien ? Rassurez-vous, les risques sont minces. D'après une étude participative de l'institut de recherche Eawag, le risque de contagion par contact avec ces surfaces est estimé à "moins de 5 cas sur 10.000". Risque faible, mais pas inexistant alors lavez-vous les mains à l'eau et au savon aussi souvent que possible en toute circonstance et lorsque cela n'est pas possible, ne lésinez pas sur le gel hydro-alcoolique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une brise douce sur toute l'île

Grand soleil sur La Réunion au petit main, qui fera ensuite place à des faibles pluies. Un vent d'est va souffler aussi bien dans le nord que le sud, nous prédit Matante Rosina. Une petite brise légère va donc s'installer tout au long de la journée sur la quasi totalité de l'île. La mer est de plus en plus agitée, attention.