Un rassemblement est organisé à l'appel d'Extinction Rebellion ce mardi 9 février 2021 à Saint-Pierre pour empêcher l'abattage d'une quinzaine d'arbres sur le parcours de santé Casabona. Le rendez-vous est donné à 18 heures sur le rond-point du McDonald "pour défendre un espace naturel menacé d'être rayé de la carte par la mairie de Saint Pierre" (Photo Extinction Rebellion)

Extinction Rebellion affirme avoir appris que la commune et la CIVIS ont prévu "de couper plus de 15 arbres sur le parcours de santé qui se trouvent derrière le futur centre commercial Casabona pour construire une route afin disent-ils, de fluidifier le trafic de la rue Luc Lorion". Tous les arbres devant être abattus ont été marqués d'une croix bleue.



"On a donc des élus qui acceptent qu'un centre commercial gigantesque se construise en entrée de ville sur l'axe le plus bouchonné de la ville, le boulevard Banks, et qui viennent ensuite expliquer qu'il est nécessaire de continuer à détruire le peu de verdure qu'il reste en ville pour venir pallier aux problèmes de circulations induits par ces mêmes projets" dénonce le mouvement écologiste. Ce projet de route est évalué à 1,350 millions d'euros



Extinction Rebellion exige du maire Michel Fontaine, "que ce parc soit préservé dans son intégralité et qu'au contraire, la mairie s'engage à y replanter des centaines d'espèces afin d'y créer une mini forêt qui bénéficiera à toute la population".

"Il est temps de comprendre que les arbres sont le seul rempart contre les vagues de chaleur liées à la bétonisation massive de nos centre-villes et au réchauffement climatique. Ce n'est pas en construisant toujours plus de routes qu'on lutte contre les bouchons mais en développant les transports en commun et en facilitant le basculement de la voiture vers le vélo" conclut Extinction Rebellion.