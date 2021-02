Bachil Valy est le nouveau référent pour La Réunion de La République en marche (LREM), le parti du Président de la République. Le maire de l'Entre-Deux a été nommé par le Bureau nationale exécutif de ce mouvement. "C'est avec responsabilité que j'accueille ma nomination. C'est avec une profonde humilité et une volonté certaine que je souhaite faire valoir les intérêts et les spécificités de La Réunion dans le débat public national" a commenté Bachil Valy après sa nomination (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Cette nomination est l’aboutissement de consultations locales et nationales. Je suis certain que Bachil Valy exercera cette fonction avec sérieux et conviction. Je ne doute pas qu’il réussira à rassembler la famille centriste et tous ceux qui ont la volonté de travailler pour l’avenir de La Réunion" a pour sa part déclaré le sénateur LREM Michel Dennemont. Quant à Sharif Bemat, coordinateur du mouvement à La Réunion, il estime que le maire de l'Entre-Deux "a toute l’expérience nécessaire pour créer une nouvelle dynamique et ainsi permettre à l’ensemble des acteurs de se placer dans une perspective d’ouverture en vue des Présidentielles de 2022".

Farid Mangrolia avait annoncé sa démission de son poste de référent LREM pour La Réunionle jeudi 30 juillet 2020

