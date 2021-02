C'était jour de cérénomie ce mardi 9 février 2021 à la caserne de pompiers de la ruelle Tadar à Saint-Denis, il s'agissait de célébrer la prise de commandement du colonel Frédéric Léguiller à la tête du service d'incendie et de secours (Sdis) de La Réunion. Anciennement en poste au Sdis de l'Eure, il remplace Hervé Berthouin parti à la retraite (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Marseillaise a retenti ce mardi matin à la caserne de pompiers de Saint-Denis pour la prise de fonctions du Colonel Frédéric Leguiller, nouveau chef départemental du Sdis de La Réunion. Il succède au contrôleur général Hervé Berthouin, parti à la retraite. Jacques Billant, préfet de La Réunion, Hermann Rifosta, président du conseil d'administration du Sdis et Cyril Melchior, président du conseil départemental étaient présent lors de cette cérémonie.

A voir : Prise de commandement du colonel Frédéric Leguiller

A cette occasion, les sapeurs-pompiers de La Réunion ont également reçu, à titre collectif, une médaille d'argent pour actes de courage et de dévouement. Lors de son allocution, le préfet Jacques Billant a rappelé que cette récompense venait " consacrer le dévouement dont les sapeurs-pompiers ont fait preuve à de nombreuses reprises tout au long de notre histoire et encore de façon très forte dans la période récente. Les sapeurs-pompiers de La Réunion se sont aussi illustrés en 2020 en luttant en novembre contre l’incendie du Maïdo, avec abnégation et résilience." Au total, 1500 sapeurs-pompiers volontaires, 900 sapeurs-pompiers professionnels et 250 personnels administratifs et techniques ont été distingué pour leur engagement.

A voir : Remise de la médaille d'argent aux sapeurs-pompiers de La Réunion

