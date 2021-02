Ce mardi 9 février 2021 dans l'après-midi, près de 50 personnes se sont rassemblées à Saint-Pierre afin de dénoncer le projet communal soutenu par la CIVIS, "de destruction de la forêt du parc public Casabona qui se trouve à proximité immédiate du futur centre commercial du même nom" indique Extinction Rebellion (XR Réunion), à l'origine du rassemblement. (Photos : XR Réunion)

Selon XR Réunion, "la mairie (de Saint-Pierre, ndlr) a en effet prévu d'abattre plus de 15 arbres et de dénaturer un parc pour construire une route qui doit desservir les futurs magasins appartenant à un promoteur privé au détriment de la préservation de notre nature". Les militants étaient sur place pour s'opposer publiquement au projet ce mardi. "Le maire de Saint Pierre compte donc rayer de la carte un des derniers poumons verts d'une ville déjà très bétonnée et irrespirable en été au nom du développement économique" ajoute XR Réunion.

Lire aussi : Saint-Pierre : un rassemblement organisé contre l'abattage d'une quinzaine d'arbres

Extinction Rebellion "rappelle que le maire Michel Fontaine a, lors des dernières élections municipales, signé le Pacte pour la Transition et s'est engagé à : planter 6.000 arbres, préserver et planter le couvert végétal pour redonner sa place au vivant sur le territoire".

Le groupe XR Réunion demande "que ce projet de route soit stoppé immédiatement et qu'il soit prévu à la place une plantation d'arbres endémiques pour créer un véritable écrin de biodiversité sur cette zone encore préservée de l'urbanisation. Nous appelons la population de Saint Pierre à se mobiliser pour défendre un espace fréquenté quotidiennement par de nombreux sportifs, enfants et personnes âgées qui viennent y trouver un coin de nature en ville. Nous ne pouvons pas au nom du développement économique détruire tout espace de vie, surtout lorsque c'est pour faire la promotion de la malbouffe avec la construction d'un nouveau burger king."

www.ipreunion.com / [email protected]