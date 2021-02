BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 10 février 2021 :



- Covid-19 : seuil d'alerte dépassé, quatre communes bientôt sous couvre-feu

- Masques à l'école : la colère des parents

- A Wuhan, l'équipe de l'OMS se cantonne à des hypothèses sur l'origine du coronavirus

- Un kayakiste international à la rencontre des collégiens du Port

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie arrive dans l'après-midi

Covid-19 : seuil d'alerte dépassé, quatre communes bientôt sous couvre-feu

L'annonce est tombée ce mardi 9 février 2021 lors de la réunion entre les maires et la préfecture : Le Port, La Possession, Saint-Louis et Saint-Leu devraient passer dans les heures à venir en couvre-feu entre 22 heures et 6 heures du matin. Une information que vous a dévoilé Imaz Press en exclusivité ce mardi soir. La situation sanitaire s'y est fortement dégradée, et leur taux d'incidence a dépassé les 100 pour 100.000 habitants. Au Port, le taux d'incidence a même atteint 149 pour 100.000 habitants, mais le couvre-feu dès 18 heures ne devrait finalement pas être mis en place. Une décision motivée par la proximité entre la commune et La Possession. Des réunions sont prévues en sous-préfecture dans la matinée pour poser les modalités de cette nouvelle restriction

Masques à l'école : la colère des parents

Un appel au rassemblement devant la préfecture ce mercredi 10 février 2021 a été lancé par le collectif Parents 974 pour protester contre l'obligation du port du masque à l'école primaire, de CP au CM2, depuis ce lundi 8 février. Pour le collectif, "une telle mesure n'est en rien justifiée par la situation épidémiologique sur l'île de la Réunion qui est actuellement stagnante depuis plusieurs semaines"

A Wuhan, l'équipe de l'OMS se cantonne à des hypothèses sur l'origine du coronavirus

Des hypothèses et aucune certitude: après un séjour de quatre semaines à Wuhan en Chine, l'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS a annoncé mardi n'avoir pu percer les origines de la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans le monde, entraînant de nouvelles restrictions.

Un kayakiste international à la rencontre des collégiens du Port

Ce mercredi 10 février 2021, Boris Neveu, athlète champion du monde en kayak slalom et sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 rencontrera les élèves des collèges Titan et L'Oasis du Port. Une journée organisée à l'initiative de l'Unns Ouest Réunion

La pa Météo France i di, sé zot i di – La pluie arrive dans l'après-midi

Il fera beau ce mercredi matin 10 février 2021, croit savoir Matante Rosina. Notre gramoune dit aussi que le soleil lâchera prise dans l'après-midi avec l'arrivée des nuages et de la pluie. Matante a aussi prévu de faire un doube noeud au ruban de sa capeline. Elle a vu qu'il y aura des rafales de vent soufflant 40 et 50 km/h au meilleur de la journée. C'est vrai chez vous ?