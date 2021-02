Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

L'annonce a été faite par la ministre déléguée à l'Intérieur chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa : les élections régionales et départementales auront lieu les 13 et 20 juin prochains. La loi a été adoptée à l'unanimité par les députés ce mardi 9 février 2021, alors que les sénateurs avaient déjà donné leur feu vert. Cette échéance dépendra de la situation sanitaire, bien qu'un nouveau report doive passer par une loi. Les élections devaient se tenir au mois de mars 2021 et sont donc, pour l'instant, reportées de trois mois à cause du Covid-19. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

