L'association Globice fait partager une belle découverte : l'écoute d'un cachalot, observé seul, au large de La Réunion, sur la côte ouest. C'est ensuite un groupe de quatre individus qui a pu être observé. Les membres de Globice ont pu écouter les cétacés afin d'enrichir le programme Déclic, qui a vocation à améliorer la connaissance de ces animaux, via l'étude de leurs sons. (Photo : capture d'écran vidéo Globice)

Un cachalot, deux cachalots, trois cachalots puis quatre cachalots : belle observation pour Globice ce mardi 9 février 2021. Les membres de l'association ont immergé un hydrophone après avoir aperçu au loin "le dos et le souffle d'un cachalot".

Regardez :

Objectif : "enregistrer le langage singulier de ces fascinants mammifères marins fait de codas, de clics et de clangs. De quoi enrichir notre classificateur de vocalises de cétacés à dents peuplant les eaux réunionnaises". Cette action s'est déroulée dans le cadre du programme Délic. Celui-ci vise notamment à "approfondir la connaissance des cétacés des espaces maritimes peu prospectés dans le sud-ouest de l'océan Indien" via des techniques basées "sur la bioacoustique passive et la génétique".

