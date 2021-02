BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi matin 11 février 2021 :



Covid-19 : couvre-feu dans quatre villes et fermeture de trois centres commerciaux

Le préfet Jacques Billant a dévoilé ce mercredi 10 février les nouvelles mesures prises pour lutter contre le Covid-19 sur l'île. Quatre communes passent désormais en couvre-feu de 22h à 5h, à partir de vendredi 12 février : Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés devront fermer leurs portes dès ce jeudi 11 février. Le taux d'incidence de l'île atteint 67,2 pour 100.000 habitants et dépasse donc le seuil d'alerte national, tandis que les clusters augmentent fortement. On compte 400 nouveaux cas de Covid en cinq jours et 51 cas cumulés de variants dont 43 sud-africains.

Un Tour de La Réunion à vélo pour sensibiliser aux dangers de la route

L'association de bénévoles Sport Prévention Éducation (re)lance son tour de La Réunion à vélo ce samedi 13 février avec une première étape entre Saint-Denis et Saint-André. Celui-ci avait d'abord été annulé à cause de la crise sanitaire. Une quarantaine de participants se relaieront lors des cinq étapes de ce tour long de 250 km. Une initiative à double enjeu pour l'association : d'un côté un défi sportif intergénérationnel et de l'autre une sensibilisation des cyclistes et des automobilistes aux dangers de la route.

Eborgné, le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues obtient la mise en examen du policier

Deux ans après avoir perdu son oeil droit lors d'une manifestation des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement, a annoncé mercredi la mise en examen du policier dont le tir de grenade aurait causé sa mutilation, réclamant des poursuites contre les "donneurs d'ordre". A La Réunion, trois hommes ont affirmé avoir perdu un oeil suite à des tirs de LBD en marge de manifestation du mouvement contestataire : Cédric Posé, Ritchie Alexis et Jacky Sinédia.

Les entreprises réunionnaises créent 7,5 milliards d'euros de valeur ajoutée

L'Insee vient de publier son rapport annuel des entreprises en 2018 à La Réunion. La valeur ajoutée (richesses produites) des entreprises des secteurs marchands, non-agricoles et non financiers, augmente très légèrement de 1% entre 2017 et 2018. Elle reste toutefois particulièrement hétérogène avec seulement la moitié des entreprises qui ont accru la valeur de leur production. A l'inverse, près d'un quart des entreprises a enregistré une baisse supérieure à 22% de leur valeur ajoutée en 2018. L'immobilier domine largement l'investissement avec 58% du total réunionnais.

Solidarité régionale : 5 à 6 évacuations sanitaires réalisées chaque jour vers La Réunion

Les evasan s'accélèrent pour soulager Mayotte, asphyxiée par le Covid-19. Cinq patients venus de Mayotte sont arrivés à La Réunion ce mercredi 10 février 2021. Il s'agit d'évacuations sanitaires réalisées au titre de la solidarité régionale. Des patients qui ont contracté des formes graves du Covid-19 et qui ne peuvent pas être soignés correctement dans le 101ème département de France. Les cinq patients arrivés ce mercredi sont globalement jeunes, autour de 46 ans en moyenne et le plus jeune a 28 ans. Selon nos informations, deux de ces patients auraient contracté le variant sud-africain. Une deuxième rotation aurait lieu dès ce mercredi soir pour évacuer d'autres patients mahorais. On compte en moyenne 5 à 6 evasan par jour, de Mayotte mais aussi de Madagascar ou des Comores, sur cinq jours et les evasan représentent actuellement 30% des hospitalisions à La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie pour les hauteurs de l'île

Matante Rosina prévoit de légères pluies, voire de l'orage pour les hauteurs de l'île ce jeudi 11 février 2021. Un apport en eau qui ne sera pas de refus. Seul le sud devrait connaître une journée ensoleillée, avec une mer agitée