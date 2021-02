Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 58 minutes

En partenariat, Antenne Réunion, Sosh et l'Association des agences conseil en communication Outre-Mer ont décidé de créer CRAC BOUM PUB, une émission hebdomadaire, nouvelle et originale. A travers le traitement de sujets de société sérieux et de sujets plus légers, l'objectif de Jérôme Ferrari, directeur de la communication d'Orange - Sosh Réunion Mayotte et de Thomas Giraud Castaing, président de l'AACC Outre-Mer, est alors de questionner le rôle de la publicité dans nos vies quotidiennes. La première diffusion est prévue ce dimanche 14 février à 19h45 sur Antenne Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange. (Photo d'illustration AFP)

