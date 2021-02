Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

À l'occasion de la Saint-Valentin et en raison des nouvelles restrictions sanitaires, le centre- ville de Saint-Paul ouvrira ses portes de 9h à 18h en journée continue "dans le but de mieux gérer l'affluence du centre-ville et ainsi préserver la sécurité de sa clientèle" annonce l'association des commerçants de Saint-Paul.

