Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Il est toujours impossible d'emprunter la NRL mais certains ont tout le loisir de le faire pour tourner des spots publicitaires. Après le show télé The Grand tour qui avait orchestré une course en voitures sur le viaduc pour les besoins de l'émission, c'est au tour d'une marque de camions de profiter de cette portion de route pour réaliser un clip vidéo. On y voit le "nouvel Iveco S-Way", jaune fluo, rouler sur le viaduc, à coups de plans filmés au drone et de jolis ralentis... (Photo : capture d'écran Youtube / Bamytrucks)

