Couvre-feu, fermeture de certains centres commerciaux, motifs impérieux et... scepticisme

C'est à compter de ce vendredi soir 22 heures que 4 communes de l'île entreront pour la première fois en couvre-feu. Il s'agit de la Possession, du Port, de Saint-Leu, et de Saint-Louis, territoires qui enregistrent une circulation virale importante, avec un taux d'incidence dépassant les 100 pour 100 000 habitants. Une mesure qui engendre beaucoup de sceptisime, tout comme la décision de fermer certains centres commerciaux de plus de 20 000 m2 ou encore la mise en place des motifs impérieux et d'une septaine recommandée... Tout cela sera-t-il vraiment efficace ?

Un Nouvel an chinois sans danse du dragon dans les rues

Covid-19 oblige, le Nouvel an chinois devra se passer des traditionnels défilés dans les rues de l'île. L'année du buffle de métal débutera ce vendredi 12 février 2021, avec des célébrations malheureusement limitées. Quelques communes comptent tout de même marquer le coup, avec des festivités en comité réduit

Accusé de viol, Darmanin convaincu qu'il ne sera "pas mis en examen"

Accusé de viol, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit convaincu jeudi sur France 2 qu'il ne serait "pas mis en examen", dénonçant des "calomnies", comparables à "l'affaire Baudis".

Des tablettes pour apaiser les enfants opérés

Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion grâce au soutien de l'association les P'tits Doudous propose désormais aux jeunes enfants devant subir une intervention chirurgicale au Bloc Opératoire de devenir acteur de leur propre parcours de soins en interagissant avec l'application " Le Héros c'est toi ! ".

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle se met en place

La journée de ce vendredi 12 février s'annonce agréable mais la houle se réveille en mer. Les vagues vont atteindre plus de 2 mètres dans le sud-ouest de l'île. Deux houles croisées, houle d'alizé et houle australe, vont rendre la mer très forte dans le sud. Prudence, donc, sur la côte.