Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

La mer est agitée ce vendredi 12 février 2021 et un train de houle agite la côte sud-ouest. Une houle d'alizé de 2 mètres croise une longue houle australe de 1,5 mètre, indique Météo France. Les vagues atteignent jusqu'à 3 mètres et le train de houle devrait se poursuivre ce samedi en matinée, avant de s'atténuer en fin de journée. L'occasion est bonne dans tous les cas pour admirer le spectacle. A la Pointe au Sel (Saint-Leu), les vagues en ont surpris plus d'un au bord du bassin de baignade. (Photos et vidéos rb/www.ipreunion.com)

La mer est agitée ce vendredi 12 février 2021 et un train de houle agite la côte sud-ouest. Une houle d'alizé de 2 mètres croise une longue houle australe de 1,5 mètre, indique Météo France. Les vagues atteignent jusqu'à 3 mètres et le train de houle devrait se poursuivre ce samedi en matinée, avant de s'atténuer en fin de journée. L'occasion est bonne dans tous les cas pour admirer le spectacle. A la Pointe au Sel (Saint-Leu), les vagues en ont surpris plus d'un au bord du bassin de baignade. (Photos et vidéos rb/www.ipreunion.com)