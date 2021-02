Les images remontent à 2015, mais cette semaine, elles ont refait le tour d'internet au-delà des frontières françaises. En Guyane, chez le club ULM 16-34 de Kourou, c'est un invité particulier qui a décidé d'effectuer son baptême de l'air : un chat (Capture d'écran Youtube)

Le vol avait commencé comme d'habitude, avant que le pilote ne remarque quelque chose du coin de l'œil. A sa grande surprise, c'est bien un chat noir et blanc agrippé à l'aile de son ULM qui est apparu. " Un baptême de routine, jusqu'à ce que...de l'importance de regarder dans les ailes avant chaque vol" a réagit Romain Jantot, le pilote ayant publié la vidéo.



Ni une ni deux, ce dernier a fait demi-tour pour retourner au club afin de ramener à bon port le félin. " Pour info le chat va très bien, il continue avec application son rôle de mascotte du club" a-t-il précisé.



En effet, le chat était en réalité la mascotte du groupe, qui avait pris l'habitude de s'endormir dans les ailes des ULM du club. On ne doute pas que depuis l'incident, les pilotes s'y reprennent à deux fois avant de s'envoler. La vidéo a en tout cas été visionnée plus de 32 millions de fois depuis sa publication en 2015.





www.ipreunion.com / [email protected]