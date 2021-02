Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion grâce au soutien de l'association les P'tits Doudous propose désormais aux jeunes enfants devant subir une intervention chirurgicale au bloc opératoire de devenir acteur de leur propre parcours de soins en interagissant avec l'application "Le Héros c'est toi !". Nous publions ici le communiqué du CHU de La réunion. (Photo d'illustration CHU de La réunion / www.ipreunion.com)

"Qu’est-ce que l’association Les P’tits Doudous ? souvenez-vous, le CHU a signé une convention de partenariat avec les P’tits doudous le 15 septembre 2020. Les P’tits Doudous sont un réseau d’associations de professionnels de santé des blocs opératoires dont la mission est d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants opérés, de réduire leur anxiété par le jeu avant l’opération chirurgicale en créant des actions innovantes visant à diminuer la prémédication, les traumatismes post-opératoires et faciliter le travail des soignant.

Par leurs actions l’association souhaite améliorer le vécu des enfants opérés, des parents et des soignants en dédramatisant le passage au bloc opératoire des plus jeunes. L’idée étant de rendre ce moment " ludique " grâce notamment à l’application sur tablette " le héros, c’est toi ! ", la décoration des murs, la personnalisation par gommettes du masque d’anesthésie...

- Le Héros c’est toi ! -

Pour s’adapter à des patients de plus en plus adeptes de nouvelles technologies, l’association a imaginé et développé un jeu interactif d’un nouveau genre avec l’entreprise Niji et le designer Djagg. Avec " Le Héros, c’est toi ! ", l’enfant devient acteur de son parcours hospitalier. Avec son avatar, il réalise le parcours de sa chambre au bloc opératoire, jusqu’à sa phase d’endormissement. Il interagit avec les avatars des personnels soignants. Et ses parents lui envoient un mot doux avant son entrée au bloc.

Conçue avec trois niveaux de difficultés selon l’âge, l’application est déployée depuis avril 2014. L’objectif est de le rassurer, de le l’accompagner, de lui expliquer et surtout de le rendre acteur de son aventure au bloc opératoire.

Les retours sont concrets : diminution de 80% de la prémédication (calmant administré avant l’anesthésie) et " au réveil, ils sont plus détendus " confirmentlessoignants. Toutle personnel de santé a gagné en sérénité avec des jeunes patients plus apaisés. Le jeu impacte donc directement sur les pratiques médicales et est ainsi devenu une prescription

L'association a déjà équipé le CHU nord de tablettes sur lesquelles sont installées le jeu " Le héros, c’est toi ", aujourd’hui ce sont les enfants hospitalisés au CHU sud qui pourront se lancer dans l’aventure."

