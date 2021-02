Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Cette semaine, les chasseurs de Band Cochon ont relevé 208 dépôts sauvages dans neuf communes seulement, dont plus de 100 sur la seule commune du Tampon. "Toujours les mêmes observations: non respect des calendriers,carcasses,pneus , bornes à verres et masques!" déplore Band Cochon (Photo Band Cochon)

