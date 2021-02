Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

L'évolution de la situation sanitaire dans le monde et notamment l'apparition de variants de la Covid-19 ont conduit l'Etat et les autorités locales à prendre de nouvelles mesures de restriction de déplacement depuis et vers les Outre-mer. "Ces décisions, indispensables pour préserver la santé de nos concitoyens, ont un impact économique important pour le secteur du tourisme en Outre-mer" admet le gouvernement. Ce dernier annonce que depuis le début de la crise sanitaire, ce sont 500 millions d'euros d'aides qui ont été allouées à ce jour aux entreprises ultramarines du tourisme. Une concertation des acteurs économiques a été engagée au niveau régional, "afin d'échanger sur ces différentes mesures et de vérifier qu'elles répondent au mieux aux difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du tourisme en Outre-mer, ou de procéder aux ajustements nécessaires" souligne le gouvernement.

L'évolution de la situation sanitaire dans le monde et notamment l'apparition de variants de la Covid-19 ont conduit l'Etat et les autorités locales à prendre de nouvelles mesures de restriction de déplacement depuis et vers les Outre-mer. "Ces décisions, indispensables pour préserver la santé de nos concitoyens, ont un impact économique important pour le secteur du tourisme en Outre-mer" admet le gouvernement. Ce dernier annonce que depuis le début de la crise sanitaire, ce sont 500 millions d'euros d'aides qui ont été allouées à ce jour aux entreprises ultramarines du tourisme. Une concertation des acteurs économiques a été engagée au niveau régional, "afin d'échanger sur ces différentes mesures et de vérifier qu'elles répondent au mieux aux difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du tourisme en Outre-mer, ou de procéder aux ajustements nécessaires" souligne le gouvernement.