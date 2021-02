Cette semaine, les journalistes d'Imaz Press sont tombés sur une vidéo d'un avocat qui n'arrivait pas à retirer son filtre de chat en pleine audience, une publicité tournée sur la NRL, un endormi qui se baladait dans un champ de zamal, et un chat qui s'est invité à un baptême de l'air. Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré (Photo Gendarmerie)

• Avo"cat": un chaton le remplace lors d'une audience virtuelle au Texas

Un avocat au Texas a eu la mésaventure d'apparaître en chaton lors d'une audience en visioconférence avec un juge, provoquant l'hilarité sur les réseaux sociaux qui se sont emparés de l'histoire.

Sur la vidéo, on peut voir l'avocat Rod Ponton, avec le filtre chat de l'outil de visioconférence Zoom activé, se démener pour expliquer la situation à un juge compatissant. "Je crois que vous avez un filtre activé", déclare d'abord le juge Roy Ferguson.

Rod Ponton, dont la voix semble émaner d'un chaton blanc de plus en plus anxieux lui demande: "Vous m'entendez, M. le juge ?" "Je vous entends, je crois que c'est un filtre...", lui répond le juge. "C'en est un", confirme le chat, hochant la tête. "Et je ne sais pas comment l'enlever. J'ai mon assistante ici, elle essaie, mais je suis prêt à continuer avec (...) Je suis bien là. Je ne suis pas un chat", objecte l'avocat.

• Des gendarmes découvrent un pistolet d'alarme, du zamal...et un endormi chez un suspect

Le 2 février 2021, la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul a ouvert une enquête pour des menaces de morts proférées par un habitant de Saint-Leu à l'encontre d'un agent de l'unité territoriale routière. "Lors de la perquisition au domicile du suspect, les militaires de la brigade de Saint-Leu ont eu la surprise de découvrir un pistolet d'alarme, des munitions, un poing américain et...un endormi qui avait trouvé refuge dans un champ d'une centaine de pieds de Zamal" détaille la gendarmerie

"Avant de tout détruire, il a fallu que les gendarmes s'arment de patiente pour réveiller l'endormi et le déposer dans un couvert végétal licite où il a pu poursuivre sa sieste..." racontent les gendarmes avec humour.

[#AntiStup] Le 2 février 2021, la compagnie de gendarmerie de Saint Paul a ouvert une enquête pour des menaces de morts... Publiée par Gendarmerie de La Réunion sur Jeudi 11 février 2021

• Guyane : un chat s'invite à un baptême d'ULM

Les images remontent à 2015, mais cette semaine, elles ont refait le tour d'internet au-delà des frontières françaises. En Guyane, chez le club ULM 16-34 de Kourou, c'est un invité particulier qui a décidé d'effectuer son baptême de l'air : un chat

Le vol avait commencé comme d'habitude, avant que le pilote ne remarque quelque chose du coin de l'œil. A sa grande surprise, c'est bien un chat noir et blanc agrippé à l'aile de son ULM qui est apparu. " Un baptême de routine, jusqu'à ce que...de l'importance de regarder dans les ailes avant chaque vol" a réagit Romain Jantot, le pilote ayant publié la vidéo.



Ni une ni deux, ce dernier a fait demi-tour pour retourner au club afin de ramener à bon port le félin. " Pour info le chat va très bien, il continue avec application son rôle de mascotte du club" a-t-il précisé.





• Vous voulez rouler sur la NRL ? Achetez-vous un camion

Il est toujours impossible d'emprunter la NRL mais certains ont tout le loisir de le faire pour tourner des spots publicitaires. Après le show télé The Grand tour qui avait orchestré une course en voitures sur le viaduc pour les besoins de l'émission, c'est au tour d'une marque de camions de profiter de cette portion de route pour réaliser un clip vidéo. On y voit le "nouvel Iveco S-Way", jaune fluo, rouler sur le viaduc, à coups de plans filmés au drone et de jolis ralentis...

Après la chorégraphie des Miss, après la course en voitures du "Grand tour", c'est une marque de camions, Bamytrucks Réunion, qui profite du viaduc de la Nouvelle route du littoral. Parce qu'à défaut d'être praticable - la partie viaduc, une fois raccordée, devrait l'être fin 2021 - la NRL sert de beau décor.

Alors, à quand la prochaine publicité filmée sur la NRL ?