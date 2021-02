Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 février au vendredi 12 février 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 8 février - Covid-19 : les masques désormais obligatoires pour les élèves du CP au CM2

* Mardi 9 février - Crise requin : dix ans déjà et aucune solution pérenne en vue

* Mercredi 10 février - Covid-19 : seuil d'alerte dépassé, quatre communes bientôt sous couvre-feu

* Jeudi 11 février - Covid-19 : couvre-feu dans quatre villes et fermeture de trois centres commerciaux

* Vendredi 12 février - Couvre-feu, fermeture de certains centres commerciaux, motifs impérieux et... scepticisme

Ce lundi 8 février 2021 marque le début d'une nouvelle règle dans les établissements scolaires de La Réunion. Le masque de protection anti-Covid est désormais obligatoire pour les élèves du CP au CM2. Jusqu'ici il ne l'était que pour les enfants de plus de 11 ans. Une décision prise par la préfecture, l'ARS et le rectorat face à la résurgence de cas de Covid-19 sur notre territoire et l'apparition des trois variants sud-africain, britannique et brésilien. Cette semaine sera d'abord pédagogique, pour informer les parents sur cette nouvelle règle sanitaire. A partir du 15 février, l'obligation de porter le masque devra être appliquée à la lettre.

Le mois de février 2021 marque un triste anniversaire à La Réunion : les dix ans du début de la crise requin dans l'île. L'année 2011 aura été marquée par une explosion du nombre d'attaques de squale, et donc de décès liés à ces dernières. Malgré toutes les tentatives pour trouver une solution, la baignade en dehors du lagon reste désormais soit interdite, soit hautement surveillée. Une situation qui ne semble pas prête de changer de sitôt.

L'annonce est tombée ce mardi 9 février 2021 lors de la réunion entre les maires et la préfecture : Le Port, La Possession, Saint-Louis et Saint-Leu devraient passer dans les heures à venir en couvre-feu entre 22 heures et 6 heures du matin. Une information que vous a dévoilé Imaz Press en exclusivité ce mardi soir. La situation sanitaire s'y est fortement dégradée, et leur taux d'incidence a dépassé les 100 pour 100.000 habitants. Au Port, le taux d'incidence a même atteint 149 pour 100.000 habitants, mais le couvre-feu dès 18 heures ne devrait finalement pas être mis en place. Une décision motivée par la proximité entre la commune et La Possession. Des réunions sont prévues en sous-préfecture dans la matinée pour poser les modalités de cette nouvelle restriction.

Le préfet Jacques Billant a dévoilé ce mercredi 10 février les nouvelles mesures prises pour lutter contre le Covid-19 sur l'île. Quatre communes passent désormais en couvre-feu de 22h à 5h, à partir de vendredi 12 février : Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés devront fermer leurs portes dès ce jeudi 11 février. Le taux d'incidence de l'île atteint 67,2 pour 100.000 habitants et dépasse donc le seuil d'alerte national, tandis que les clusters augmentent fortement. On compte 400 nouveaux cas de Covid en cinq jours et 51 cas cumulés de variants dont 43 sud-africains.

C'est à compter de ce vendredi soir 22 heures que 4 communes de l'île entreront pour la première fois en couvre-feu. Il s'agit de La Possession, du Port, de Saint-Leu, et de Saint-Louis, territoires qui enregistrent une circulation virale importante, avec un taux d'incidence dépassant les 100 pour 100.000 habitants. Une mesure qui engendre beaucoup de scepticime, tout comme la décision de fermer certains centres commerciaux de plus de 20 000 m2 ou encore la mise en place des motifs impérieux et d'une septaine recommandée... Tout cela sera-t-il vraiment efficace ?