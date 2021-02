BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 14 février 2021 :



Saint-Valentin : cette année on sort des sentiers battus...

"Les explorateurs péi" : redécouvrir La Réunion autrement

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : masques, crise requin, seuil d'alerte, couvre-feu, scepticisme

Etats-Unis : le monde du skate célèbre sa diversité, dans le sillage de Black Lives Matter

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La journée démarre sous un grand soleil

Saint-Valentin : cette année on sort des sentiers battus...

Et si cette année, on laissait les roses au placard pour passer (enfin) une Saint-Valentin digne de ce nom. Déclaration d'amour à la nature, au cinéma ou encore à la musique, ce 14 février 2021 est l'occasion de rendre honneur à ce qui fait battre notre coeur tout au long de l'année

"Les explorateurs péi" : redécouvrir La Réunion autrement

Plusieurs blogueurs de La Réunion se sont rassemblés sous une même bannière : "les explorateurs péi", six jeunes en quête d'aventure tout en restant sur l'île. L'objectif : faire découvrir ou re-découvrir des lieux magiques de La Réunion. De quoi se vider la tête à coup de belles images de l'île (et de bonnes adresses !). En espérant que la petite péi puisse continuer à explorer l'île... si les mesures sanitaires leur permettent de continuer leurs épisodes.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : masques, crise requin, seuil d'alerte, couvre-feu, scepticisme

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 février au vendredi 12 février 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 8 février - Covid-19 : les masques désormais obligatoires pour les élèves du CP au CM2

* Mardi 9 février - Crise requin : dix ans déjà et aucune solution pérenne en vue

* Mercredi 10 février - Covid-19 : seuil d'alerte dépassé, quatre communes bientôt sous couvre-feu

* Jeudi 11 février - Covid-19 : couvre-feu dans quatre villes et fermeture de trois centres commerciaux

* Vendredi 12 février - Couvre-feu, fermeture de certains centres commerciaux, motifs impérieux et... scepticisme

Etats-Unis : le monde du skate célèbre sa diversité, dans le sillage de Black Lives Matter

Qu'ils sortent d'un marchand de tacos ou d'un bar, les rares fêtards du centre de Houston ne prêtent pas attention aux figures de skate qu'exécutent ce jour-là Jerahn Thomas et ses copains. Bonnet vissé sur la tête, le jeune homme noir de 25 ans jubile pourtant: "C'est une véritable page d'histoire que nous vivons depuis quelques mois". Il parle d'une des dernières couvertures du magazine de référence de son sport, Thrasher.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La journée démarre sous un grand soleil

Belle lumière en ce début de dimanche, dans l'ouest comme dans l'est le temps sera ensoleillé. Mais Matante Rosina voit au fond de sa tasse des nuages qui vont s'étaler en montagne notamment. Le littoral, lui, devrait rester au sec. La houle de son côté continue de s'amortir.