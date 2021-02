Pour la suite de la programmation du mois de février, le Bisik accueillira Tim Zéni le 19 février prochain. L'occasion pour le jeune artiste, qu'ils ont déjà reçu en 2018 pour l'un de ses tous premiers concerts, de présenter les derniers titres de son futur EP à paraître en 2021. Nous publions le communiqué ci-dessous

Accompagné de Gianny Hoarau au piano, Yoan Boyer à la basse, Romain Aly Béril à la guitare et Arjuna Mariapin aux percussions, Tim, au chant et à la trompette, nous entraînera dans son univers unique qu’il a bien l’intention de partager avec le plus grand nombre après une participation au MOMIX qui a confirmé l’intérêt des professionnels et du public ! “Armoni” comptera cinq de ses compositions et une reprise du titre “Sou Pyè Kamélia” à travers lequel le jeune musicien rend hommage - comme à chacun de ses concerts - à son gramoun’ Maxime Laope.

À travers les textes des ses chansons il évoque l’attachement qu’il a pour la singularité de son île, sa culture, sa richesse, ses parfums. Fasciné chaque jour davantage par la capacité de l’Homme à se dépasser et à résister, il se plaît à transmettre également sa philosophie de vie. A travers sa musique, il partage sa Sweet Life, une ode à la persévérance et la positivité et une volonté de partage et de transmission affirmée qu’il diffuse dans différents projets à travers son titre de directeur au sein de l’association EMA Artistik.

Le groupe est né sous l’impulsion de Tim pendant son parcours de formation à l’Ecole de Musiques Actuelles (EMA) de La Réunion qui s’amuse de l’art des mots pour les retranscrire en chanson et vit à travers ces dernières un partage d’expérience et d’émotions.

Finaliste du Prix 20 Désamb 2018, finaliste du Prix Pierre Macquart 2019, le groupe fondé autour de ce petit-fils de Maxime Laope continue de s’imposer sur la scène des musiques actuelles réunionnaises et à prendre son envol, à l’image de ses compositions envoûtantes.

Une soirée qui sera, comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik, assortie de performances artistiques et de surprises inattendues dans les jardins du Bisik avec Les pépites de la compagnie Aberash et ses comédiens inspirés qui nous accompagnent encore une fois, cette année, pour notre plus grand plaisir.

Rendez-vous le vendredi 19 février à 19h au Bisik pour une soirée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte ! Le protocole sanitaire est toujours en vigueur. Les concerts en station debout sont toujours interdits et nous vous proposons donc plusieurs solutions pour vivre une expérience unique au " nouveau " Bisik ! On compte sur vous !

• 3 espaces, 3 ambiances

Koté Kour (formule concert 6€) : des places assises réservées sous nos chapiteaux. On s’occupe de tout : Service à table. Scène visible. Impossible de rester debout en salle. Système son dédié, performances artistiques. Possibilité d'aller Koté Zardin.

Koté Sèn (formule manzé 25€) : des places assises réservées à l’intérieur. On s'occupe de tout : Service à table. Choisissez votre repas à l'étape suivante c'est compris dans la formule avec une boisson. Possibilité de se rendre Koté Zardin & Koté Kour.

Koté Zardin (formule concert 6€) : des places assises réservées sous le kiosque. On s'occupe de tout : Service à table. Concert retransmis en vidéo. Système son dédié, performances artistiques. Possibilité d'aller Koté Kour.