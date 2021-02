En cette période marquée par la formulation des voeux sur la plateforme Parcoursup, pour les lycéens et lycéennes (jusqu'au 8 avril 2021 inclus), l'Université de La Réunion organise ses portes ouvertes du 15 au 19 février 2021. L'établissement s'adapte au contexte sanitaire et propose cette année des journées portes ouvertes au format hybride. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'université. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Objectifs : Apporter, en toute sécurité, toutes les informations sur les modalités d’admission en première année, afin de mieux connaître l’offre globale de formation de l'Université de La Réunion (formation initiale, formation continue, formation en apprentissage), échanger avec enseignants et étudiants... tout cela, au format virtuel, grâce à notre plateforme connectée ! Les futurs étudiants ont également la possibilité de visiter les sites et campus sur place, par petits groupes et sur réservation.



Lycéens, étudiants, parents et adultes en reprise d'études : vous êtes invités à vous connecter sur le site de l'université pour découvrir l'université comme si vous y étiez.



Au programme :



des webconférences ;

la découverte de l'offre de formation de l'établissement ;

des échanges avec des enseignants afin de connaître les attendus, les programmes, les parcours et les débouchés des formations qui vous intéressent ;

un accompagnement personnalisé avec des professionnels de l'orientation pour répondre à vos questions et vous apporter conseil dans vos choix ;

la découverte des différents services à destination des étudiants.



A noter : jeudi 18 février, une soirée spéciale parents est organisée sur la plateforme ZOOM. Toutes les questions que vous vous posez sur l'orientation de votre enfants, sur les filières de l'université ou sur la vie étudiante seront abordées !



Retrouvez le programme des conférences ici.