Et si cette année, on laissait les roses au placard pour passer (enfin) une Saint-Valentin digne de ce nom. Déclaration d'amour à la nature, au cinéma ou encore à la musique, ce 14 février 2021 est l'occasion de rendre honneur à ce qui fait battre notre coeur tout au long de l'année (Photo rb/www.ipreunion.com)

Solitude ? Couvre-feu ? Blues à cause du covid ? Aucune idée lumineuse pour émerveiller votre conjoint.e ? Inkièt pi ! Imaz Press vous a conconcté les trois meilleurs plans pour que ce 14 février entre dans les annales de tous les 14 février.

• "Déclarez votre amour à la nature"

Rendu célèbre par son slogan "vous parcourez le web, nous plantons des arbres", le moteur de recherche allemand Ecosia lance cette année sa boutique éphémère en ligne pour la Saint-Valentin. Le principe est simple et ne demande que peu d'effort. En suivant ce lien, vous vous retrouverez comme par magie sur le pop-up store en ligne d'Ecosia.

En parcourant le site, vous apprendrez, par exemple, qu'Ecosia a déjà planté 110 millions d'arbres et que son fondateur Christian Kroll a eu l'idée de créer cette plateforme au cours "d'un voyage autour du monde qui lui a permis de comprendre les problèmes liés à la déforestation", rien que ça.

Maintenant que l'engagement pour le climat d'Ecosia n'a plus de secret pour vous, c'est votre tour de jouer. A partir de 12,50 €, vous pourrez "planter un peu d'amour ", c’est-à-dire un arbre pour les plus pragmatiques d'entre nous. Un arbre planté c'est bien, dites vousn, mais moi j'ai quoi en retour ? Encore une fois, pas d'inquiétude, Ecosia a pensé à tout. Une fois votre don effectué, vous recevrez un certificat en bonne et due forme. Vous pouvez alors choisir de l'afficher fièrement chez vous.

Mais que vient faire la Saint-Valentin dans tout cela, vous demandez-vous ?. Là est l'originalité de l'affaire. Une fois que vous aurez reçu votre magnifique certificat, soyez malin, glissez-le dans une jolie enveloppe, ajoutez un mot doux que vous aurez pris le soin de magnifier avec quelques artifices. On n'abuse pas trop des cœurs ni des paillettes et inscrivez-y le nom de votre tendre élu.e pour une surprise de Saint-Valentin sortie de derrière les fagots.

• La nature oui, mais en extérieur !

Vous n'avez pas envie de passer votre week-end de Saint-Valentin enfermé alors que le soleil brille haut dans le ciel. La ville de Saint-Denis a tout prévu. Ce samedi 13 février, la place Paul Vergés vous attend pour son troisième marché aux fleurs et aux plantes. De 9h à 16h30, la crème de la crème des professionnels de la fleur et du végétal sera là pour vous accueillir et partager avec vous toutes leurs astuces d'experts. Compositions florales, bouquets d'antan, suspensions florales, le monde des soliflores, zygomorphes et autres panicules n'aura plus de secret pour vous. Idéal pour dénicher le bouquet idéal qui comblera votre douce moitié. Ou qui illuminera votre studio de célibataire, car on ne laisse personne de côté cette année !

Lire aussi : Saint-Denis accueille son troisième marché aux fleurs et aux plantes

• Et la culture dans tout ça

L'approche de la Saint-Valentin sous le prisme de la nature ne vous a pas convaincu ? Bon, tout espoir n'est pas perdu. Pour les amoureux de culture, voici deux ou trois idées qui pourraient vous séduire… Tout d'abord, puisque à La Réunion nous avons encore la chance de pouvoir profiter de nos salles de cinéma, l'amour vous attend aussi sur le grand écran. Que ce soit au Ciné Cambaie de Saint-Paul ou au Ciné Lacaze de Saint-Denis, la programmation ne laissera pas les cœurs tendres indifférents. Car l'amour ça peut faire mal,

"Adieu les cons" signé Albert Dupontel nous plonge dans la quête d'une femme malade qui tente de retrouver l'enfant qu'elle a dû se contraindre à abandonner alors âgée de 15 ans. Une épopée brutale, mais émouvante. Et si vous avez l'impression que votre vie sentimentale est un labyrinthe dont votre sortie n'est pas prévue pour demain, "Les choses qu'on dit les choses qu'on fait" d'Emmanuel Mouret est LE film qu'il vous faut. La complexité des vies amoureuses des personnages brillamment interprétés par Niels Schneider et Camélia Jordana vous permettra peut-être de relativiser votre situation.

Enfin que serait une Saint-Valentin sans un air de musique qui nous berce. Vous l'aurez compris, cette année, on sort des sentiers battus. Aussi vertigineux par son style vestimentaire que par l'étendue de sa tessiture de voix, le chanteur allemand Klaus Nomi, maître de la new wave et synthpop des années 70-80, vous fera voyager dans des contrées de l'amour dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Avec son titre Valentine's Day, Klaus Nomi nous emporte au pays de l'opéra et de la transcendance musicale.

Malgré tous nos efforts et toutes nos recommandations, nous ne'avons pas réussi à vous faire cligner de l'œil. Votre avis est ferme, la Saint-Valentin, c'est commercial et puis c'est tout. Eh bien, nous pouvons conseiller, en premier ou en dernier recours, l'affiche alléchante du Tournoi des six nations, Irlande-France. On parle ici évidemment de rugby et de son florilège de boue, de froid et de sang.

Un cocktail raffiné pour un dimanche comme on les aime... seul.e ou a deux...

ha/www.ipreunion.com / [email protected]