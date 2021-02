Les effectifs de Police ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 12 au 14 février 2020. 160 infractions ont été relevées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi les infractions, 10 délits ont été relevés :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02 (taux de 0,92 et 0,96 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 05

- défaut de permis de conduire : 03



99 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 150 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 09

- usage d'un téléphone au volant : 10

- excès de vitesse : 31

- défaut de contrôle technique : 25

- autres : 75

Au cours du week-end les effectifs la gendarmerie ont aussi multiplié les postes de contrôles.

Nombre de services réalisés : 18

Nombre d'infractions : 274

Nombre de rétention de permis : 20

Nombre d’alcoolémie : 23

Nombre de conduite sous stupéfiants : 7

Nombre d’immobilisation de véhicules : 39 dont 16 mises en fourrière.

Nombre de défaut d'assurance : 8

Nombre défaut de permis : 3

Nombre de vitesses : 188 dont 11 avec interception.

Nombre de non port ceinture : 3

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 11

Nombre non port casque / défaut de protection : 5

Nombre de refus de priorité : 2

Nombre de refus d’obtempérer : 1 (conducteur intercepté / alcoolémie délictuelle1,08g/l + défaut d’assurance / fourrière immédiate du vl).

• Faits particulier :

Vendredi 12 février 2020, de 14h00 à 18h00, les militaires de l’EDSR et de la Cie de ST Paul, ont mené, une opération " retour sur les lieux du drame " ayant pour thématique, le contrôle des deux roues et les con-duites addictives, suite à l’accident mortel d’un pilote de deux-roues motorisé, survenu, en date du 01 jan-vier 2021, sur le chemin Lambert, hors agglomération, secteur Sans Souci, commune de Saint-Paul. 10 infractions ont été relevées durant ce service, dont une alcoolémie délictuelle, ayant motivé la mise en fourrière du véhicule.

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février, de 22h00 à 03h00, les motocyclistes des BMO Saint-Paul et Rivière Saint-Louis, appuyés des réservistes de l’EDSR, ont mené sur les secteurs de Cambaie, l’Ermitage et Saint-Gilles, des postes de contrôles de la vitesse et des conduites addictives. 105 infractions ont été constatées au cours de ce service. Dont 9 alcoolémies et 2 conduites sous stupéfiants, ainsi que 94 excès de vitesses, dont trois chauffards contrôlés respectivement à plus de 209km/h, 189 km/h et 185 km/h…sur la RN1, dans le sens Saint-Denis/ST Pierre, sur un tronçon pourtant limité à 110km/h.