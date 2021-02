BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi matin 15 février 2021 :



La gauche se cherche, la droite aussi

C'est désormais officiel, les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin prochain, sauf nouveau report lié à la crise sanitaire. A droite comme à gauche, c'est toujours l'heure des grandes manoeuvres et les pions continuent de bouger, au gré des épizodes judiciaires et des alliances

Covid-19 : près de 2,4 millions de morts dans le monde, 172,10 millions de personnes vaccinées

Le Royaume-Uni a franchi la barre des 15 millions de personnes vaccinées contre le coronavirus, tandis que le Japon a donné son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus à cinq mois de l'ouverture des jeux Olympiques d'été. A l'échelle mondiale, 172,10 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 95 pays ou territoires. La pandémie du nouveau coronavirus a fait 2.394.541 morts dans le monde

Six nations: les Bleus gagnent à Dublin et prennent la tête du tournoi

Laborieux mais victorieux. Le XV de France a enchaîné, dans la douleur, un deuxième succès de rang dans le Tournoi des six nations 2021 en s'imposant en Irlande (15-13), dimanche, le premier succès des Bleus à Dublin depuis dix ans.

La ville de Saint-Paul célèbre son premier mariage...connecté

La ville de Saint-Paul a célébré son premier mariage connecté ce vendredi 13 février 2021. Une solution pensée pour pouvoir célébrer son mariage tout en garantissant la santé de ses proches, alors que les jauges d'invités sont fortement réduites. Pour pallier ces absences, la mairie propose dorénavant aux futurs époux de retransmettre leur union civile via un lien sécurisé pour en faire profiter leurs proches. La maire de Saint-Paul, Huguette Bello, a célébré le premier mariage connecté, qui a été retransmis en live aux quatre coins du monde : Australie, Inde, Paris et Maurice

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grosse chaleur et eclaircies

Si la journée commence sous les nuages dans le nord et l'est de l'île, le soleil devrait réussir à se frayer un chemin au fur et à mesure de la journée. Matante Rosina prévoit de grosses chaleurs dans la journée, jusqu'à 33 degrés sur le littoral à la mi-journée. Quelques pluies pourraient s'inviter dans le sud en fin de journée